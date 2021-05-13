"Укрзализныця" получит сотни французских электровозов: треть деталей – украинские

Президент Зеленский говорит, что уровень локализации производства должен достигнуть 35 процентов

Локомотив Prima T8 AZ8A от компании Alstom

Украина и Франция подписали рамочное соглашение по обновлению парка грузовых электровозов, которое предусматривает поставку компанией Alstom локомотивов на сумму до 900 млн евро с уровнем локализации производства 35%.

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Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Президент Владимир Зеленский приветствовал заключение правительствами Украины и Французской Республики четырех рамочных соглашений на общую сумму более 1,3 млрд евро (кроме поставки локомотивов, это – реконструкция сетей водоснабжения в Киеве, улучшение снабжения питьевой водой в Луганской области и усиление защиты населения, территорий и окружающей среды Украины от чрезвычайных ситуаций), подписанных в рамках визита в Украину министра экономики, финансов и восстановления Франции Бруно ле Мера.

Зеленский также отметил актуальность заключения соглашения по обновлению парка железнодорожных локомотивов, так как будет происходить обновление техники и увеличение количества рабочих мест.

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По предварительным расчетам, будет приобретено 130 грузовых электровозов, сообщает сайт "Укрзализныци".

В компании напомнили, что Alstom является одним из лидеров в производстве электровозов и имеет значительный опыт их изготовления для "украинской" колеи 1520 мм. Alstom планирует предложить "Укрзализныце" локомотивы Prima T8, которые могут перемещать до 9 тыс. тонн и двигаться со скоростью 120 км/ч.

К 2025 году "Укрзализныця" хочет приобрести не менее 50 единиц, к 2033 – еще 265 локомотивов. Общая потребность к 2033 году – не менее 315 электровозов.

Напомним, неделей ранее на встрече Зеленского с руководством одного из мировых лидеров по производству подвижного состава для путевых дорог – швейцарской компании Stadler CIS AG говорилось, что в Украине построят завод по производству электричек и трамваев.