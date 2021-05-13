Из-за войны в Израиле МАУ отменила авиарейсы в Тель-Авив: что делать с билетами

Авиаперевозчик обещает каждые 24 часа пересматривать свой запрет на полеты

МАУ открывает новые рейсы из Киева и отменяет плату за изменение даты вылета / Фото: Depositphotos

Из-за обострения ситуации в Израиле крупнейшая отечественная авиакомпания "Международные авиалинии Украины" отменила рейсы в Тель-Авив и из него, запланированные на 13 мая.

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Об этом сообщается на сайте перевозчика.

Авиационные власти Израиля издали NOTAM (предписание авиаперсоналу), после которого МАУ, чтобы гарантировать безопасность пассажиров и экипажа, отменила сегодняшние рейсы в/из Тель-Авива: PS778 / PS775 / PS776 / PS777.

Рейс PS 778 (Тель-Авив – Киев ("Борисполь") 14 мая перенесен на 8:40, с прибытием в Киев в 11:50 по местному времени, при условии снятия ограничений в аэропорту имени Бен-Гуриона.

Авиакомпания просит пассажиров внимательно следить за обновлением информации на своем сайте и на страницах аэропортов "Борисполь" и "Бен-Гурион". В случае появления новостей пассажиры будут уведомлены по электронной почте, указанной при бронировании или покупке билета.

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В МАУ добавили, что решение об осуществлении рейсов будет пересматриваться каждые 24 часа с учетом наличия или отсутствия ограничений для осуществления полетов в аэропорт Тель-Авива.

А с билетами на фактически отмененные рейсы можно выполнить следующие действия:

изменить дату без штрафа и доплаты по тарифу в оригинальном классе в течение срока действия билета (при условии снятия ограничений аэропортом);

без штрафа и доплаты по тарифу в оригинальном классе в течение срока действия билета (при условии снятия ограничений аэропортом); обменять на промокод с дополнительным бонусом 25% на сайте МАУ;

с дополнительным бонусом 25% на сайте МАУ; вернуть деньги.

Напомним, из-за боевых действий между Израилем и Палестиной Министерство иностранных дел призвало украинцев отказаться от поездок в эти страны.

Сайт "Сегодня" также рассказывал, как украинцы попали под ракетные удары в Израиле.

Видео: Сегодня

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