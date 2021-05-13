Українська
$ 27,63
33,5
  1. Новости экономики
  2. Новости транспорта

Из-за войны в Израиле МАУ отменила авиарейсы в Тель-Авив: что делать с билетами

13 мая, 14:36

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Авиаперевозчик обещает каждые 24 часа пересматривать свой запрет на полеты

МАУ открывает новые рейсы из Киева и отменяет плату за изменение даты вылета

МАУ открывает новые рейсы из Киева и отменяет плату за изменение даты вылета / Фото: Depositphotos

Из-за обострения ситуации в Израиле крупнейшая отечественная авиакомпания "Международные авиалинии Украины" отменила рейсы в Тель-Авив и из него, запланированные на 13 мая.

Реклама

Об этом сообщается на сайте перевозчика.

Авиационные власти Израиля издали NOTAM (предписание авиаперсоналу), после которого МАУ, чтобы гарантировать безопасность пассажиров и экипажа, отменила сегодняшние рейсы в/из Тель-Авива: PS778 / PS775 / PS776 / PS777.

Рейс PS 778 (Тель-Авив – Киев ("Борисполь") 14 мая перенесен на 8:40, с прибытием в Киев в 11:50 по местному времени, при условии снятия ограничений в аэропорту имени Бен-Гуриона.

Авиакомпания просит пассажиров внимательно следить за обновлением информации на своем сайте и на страницах аэропортов "Борисполь" и "Бен-Гурион". В случае появления новостей пассажиры будут уведомлены по электронной почте, указанной при бронировании или покупке билета.

В тренде
Из-за войны в Израиле МАУ отменила авиарейсы в Тель-Авив: что делать с билетами
МАУ открывает новые рейсы из Киева и отменяет плату за изменение даты вылета
В тренде
Доллар в Украине снова стал дешевле, евро прекратил расти: курс валют
В тренде
Не пробили защиту: какие гривни не умеют подделывать фальшивомонетчики
Реклама

В МАУ добавили, что решение об осуществлении рейсов будет пересматриваться каждые 24 часа с учетом наличия или отсутствия ограничений для осуществления полетов в аэропорт Тель-Авива.

А с билетами на фактически отмененные рейсы можно выполнить следующие действия:

  • изменить дату без штрафа и доплаты по тарифу в оригинальном классе в течение срока действия билета (при условии снятия ограничений аэропортом);
  • обменять на промокод с дополнительным бонусом 25% на сайте МАУ;
  • вернуть деньги.

Напомним, из-за боевых действий между Израилем и Палестиной Министерство иностранных дел призвало украинцев отказаться от поездок в эти страны.

Сайт "Сегодня" также рассказывал, как украинцы попали под ракетные удары в Израиле.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Война между Палестиной и Израилем

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

МАУ серьезно скинула цену на 10 направлений: куда можно улететь уже сегодня
МАУ серьезно скинула цену на 10 направлений: куда можно улететь уже сегодняЭкономика
Wizz Air вернулся в аэропорт
Wizz Air вернулся в аэропорт "Борисполь": куда летимТранспорт
Ryanair и Wizz Air назначили новые рейсы в Италию: почем билеты на лето
Ryanair и Wizz Air назначили новые рейсы в Италию: почем билеты на летоТранспорт
SkyUp отказался от полетов по 33 маршрутам: каких рейсов больше не будет
SkyUp отказался от полетов по 33 маршрутам: каких рейсов больше не будетТранспорт
Заплатят даже те, кто не ездит – платные автодороги в Украине: что интересно знать об этом проекте
Заплатят даже те, кто не ездит – платные автодороги в Украине: что интересно знать об этом проектеТранспорт
Мост в Молдову и
Мост в Молдову и "золотые" огурцы – самое главное о деньгах СЕГОДНЯЭкономика

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять