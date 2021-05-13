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Через війну в Ізраїлі МАУ скасувала авіарейси до Тель-Авіва: що робити з квитками

13 травня, 14:36

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Авіаперевізник обіцяє кожні 24 години переглядати свою заборону на польоти

МАУ відкриває нові рейси з Києва і скасовує плату за зміну дати вильоту

МАУ відкриває нові рейси з Києва і скасовує плату за зміну дати вильоту / Фото: Depositphotos

Через загострення ситуації в Ізраїлі найбільша вітчизняна авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" скасувала рейси до Тель-Авіва і з нього, заплановані на 13 травня.

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Про це повідомляють на сайті перевізника.

Авіаційна влада Ізраїлю видала NOTAM (повідомлення авіаперсоналу), після якого МАУ, щоб гарантувати безпеку пасажирів та екіпажу, скасувала сьогоднішні рейси до/з Тель-Авіва: PS778 / PS775 / PS776 / PS777.

Рейс PS 778 (Тель-Авів – Київ ("Бориспіль") 14 травня перенесено на 08:40, з прибуттям у Київ о 11:50 за місцевим часом, за умови зняття обмежень в аеропорту імені Бен-Гуріона.

Авіакомпанія просить пасажирів уважно стежити за оновленням інформації на своєму сайті та на сторінках аеропортів "Бориспіль" і "Бен-Гуріон". У разі появи новин пасажирів сповіщатимуть електронною поштою, вказаною під час бронювання або купівлі квитка.

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Через війну в Ізраїлі МАУ скасувала авіарейси до Тель-Авіва: що робити з квитками
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У МАУ додали, що рішення про здійснення рейсів буде переглядатися кожні 24 години з урахуванням наявності або відсутності обмежень для здійснення польотів до аеропорту Тель-Авіва.

А тим часом з квитками на фактично скасовані рейси можна виконати такі дії:

  • змінити дату без штрафу і доплати за тарифом в оригінальному класі протягом терміну дії квитка (за умови зняття обмежень аеропортом);
  • обміняти на промокод з додатковим бонусом 25% на сайті МАУ;
  • повернути кошти.

Нагадаємо, через бойові дії між Ізраїлем і Палестиною Міністерство закордонних справ закликало українців відмовитися від поїздок у ці країни.

Сайт "Сьогодні" також розповідав, як українці потрапили під ракетні удари в Ізраїлі.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Війна між Палестиною та Ізраїлем

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