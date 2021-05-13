Податки для заробітчан і французький мільярд – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ

Влада Польщі вирішила, що зарплати сотень тисяч українських заробітчан не можуть перебувати поза увагою фіскальних органів, а уряд Франції вважає, що вкладення 1,3 млрд євро в Україну – непогана ідея.

Податки для заробітчан

Реклама

Польський уряд вирішив, що українські заробітчани мусять офіційно сплачувати податки. Він розпорядився, щоб найманим працівникам видавали т.зв. коди-ідентифікатори, за допомогою яких іноземці зможуть формувати свої декларації.

Щоб не здавалося, що заробітчан зовсім вже утискають, їм пообіцяли відшкодування відрахувань і податкові пільги, тому уряд Польщі закликає трудових мігрантів протягом місяця отримати новий код.

Відео: Сьогодні

Французькі електровози

Україна та Франція підписали рамкову угоду щодо оновлення парку вантажних електровозів, яка передбачає поставку компанією Alstom локомотивів на суму до 900 млн євро. "Укрзалізниця" розраховує, що отримає 130 електровозів. У планах – виробництво до 2033 року не менш як 315 електровозів, локалізація яких становитиме 35%.

Всього підписані чотири рамкові угоди на загальну суму понад 1,3 млрд євро. Окрім поставки локомотивів, це – реконструкція мереж водопостачання в Києві, поліпшення постачання питною водою на Луганщині та посилення захисту населення, територій та довкілля України від надзвичайних ситуацій.

Мільйонерів стало більше

Реклама

Держподаткова служба прозвітувала, що дохід у 1 млн грн 2020 року задекларував 8451 українець(це на 6% більше, аніж 2019-го). Понад 1 млрд грн доходів задекларувала одна людина – житель Києва. Сумарно вони задекларували дохід в 70,4 млрд грн. Найчастіше вітчизняні мільйонери проживають у промислово розвинених регіонах:

Київ – 3375 осіб;

Дніпропетровська область – 684;

Харківська область – 595;

Київська область – 540.

МАУ скасувала рейси до Ізраїлю

Через загострення ситуації в Ізраїлі "Міжнародні авіалінії України" скасували рейси до/з Тель-Авіва, заплановані на 13 травня. Рейс PS 778 Тель-Авів – Київ "Бориспіль" 14 травня перенесено на 8:40, з прибуттям до Києва о 11:50, за умови зняття обмежень в аеропорту імені Бен-Гуріона.

Рішення про здійснення рейсів переглядатиметься кожні 24 години з урахуванням наявності або відсутності обмежень для здійснення польотів до аеропорту Тель-Авіва. А тим часом квитки на скасовані рейси можна:

обміняти на іншу дату;

обміняти на промокод з додатковим бонусом 25%;

здати і повернути гроші.

Пустощі Ілона Маска

Американський підприємець і винахідник Ілон Маск заявив, що біткоїн шкодить довклілю, тому компанія Tesla відмовляється приймати платежі в Bitcoin. Після цього курс криптовалюти впав на 17% (з 57 271 дол. за "монету" до 47 720). Заодно пішла вниз і вартість акцій Tesla.

Також нагадаємо, що 12 травня сайт "Сьогодні" розповідав про зміни в Податковому кодексі і пенсії по "Укрпошті".