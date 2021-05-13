В Україні порахували мільйонерів та мільярдерів: податковій "здалися" 8400 чоловік

Загалом мільйонери задекларували дохід у сумі 70,4 млрд грн, а одна людина – понад 1 млрд грн

/ Фото: прес-центр НБУ

В Україні стало більше гривневих мільйонерів. За 2020 рік доходи у сумі понад 1 млн грн задекларувала 8451 особа, що порівняно з попереднім роком більше на 6 відсотків. Понад 1 млрд грн доходів задекларував мешканець Києва.

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Про це повідомляє Державна податкова служба України з посиланням на попередні підсумки деклараційної кампанії.

Традиційно найбільша кількість мільйонерів проживає у Києві (3375 особи), Дніпропетровській (684), Харківській (595) та Київській (540) областях.

Загалом мільйонери задекларували дохід у сумі 70,4 млрд грн, визначено до сплати податку на доходи фізичних осіб у сумі 1,6 млрд грн, військового збору – 0,2 млрд гривень.

Найбільшу суму з доходів, отриманих за межами України, у бюджет сплатив киянин – майже 80 млн грн, з них податок на доходи фізичних осіб – 66,5 млн грн та військовий збір – 11,1 млн.

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Нагадаємо, 2019-го податкова нарахувала майже 8 тисяч мільйонерів.

Доходи в сумі понад мільйон гривень, отримані у 2018 році, задекларували 5143 українці, а мільярд гривень – троє.