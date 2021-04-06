Цифра дня. Скільки мільйонерів "здалися" податковій в Україні

За рік кількість мільйонерів у країні скоротилася у три рази

2020 року доходи у сумі понад 1 млн грн задекларували 2,5 тис. платників податків, з яких найбільша кількість є жителями Києва (1024 особи), Дніпропетровської (196 осіб), Харківської (182 особи) та Київської (155 осіб) областей. Це в цілому втричі менше, ніж роком раніше.

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Про це повідомляє Державна податкова служба України.

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Понад 100 млн грн доходу задекларовано 19 особами на загальну суму 4,8 млрд грн, найбільша кількість таких осіб є мешканцями м. Києва (10 осіб).

На сьогодні найбільшу суму податкових зобов’язань до сплати в бюджет (з ПДФО та військового збору) визначено мешканцем Львівської області у розмірі понад 35 млн гривень.

Загальний задекларований платниками податків дохід складає 29,2 млрд грн. Найбільший середньорічний дохід на одного платника задекларовано мешканцями м. Києва (1092 тис. грн), Київської (331 тис. грн), Дніпропетровської (241 тис. грн) та Львівської (241 тис. грн) областей.

Нагадаємо, 2019-го податкова нарахувала майже 8 тисяч мільйонерів.

Доходи в сумі понад мільйон гривень, отримані в 2018 році, задекларували 5143 українці, а мільярди гривень – троє.

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