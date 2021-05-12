Зміни в Податковому кодексі і пенсії по "Укрпошті" – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ

Кабмін вирішив, де взяти 60 млрд податків, а пенсіонери у віддалених селах можуть не боятися, що залишаться без грошей

Після довгих вихідних країна поступово входить у робочий ритм – уряд придумав, як поповнити бюджет на 60 млрд грн, і домовився з "Укрпоштою" про продовження співпраці з доставки пенсій.

Подорожчання бензину

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У другу неділю травня ціни на бензин в Україні продовжили зростання. Роздрібні мережі АЗС з 7 по 11 травня підняли ціни на бензини і ДП в межах 10-50 коп./л, і вартість пального не тільки повернулася на рівень початку квітня, а й перевищила його на 10-15 копійок. Як пояснили "Сьогодні" експерти, це пов'язано і з глобальним подорожчанням нафти, і з внутрішніми особливостями українського ринку – сплив строк "джентльменських домовленостей" уряду і продавців пального.

Пенсії по "Укрпошті"

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на брифінгу після виїзного засідання Кабінету міністрів повідомив: попри те, що пенсії та соціальну допомогу в Україні з вересня 2021 року платитимуть тільки на банківські картки, в деяких регіонах "Укрпошта" продовжить приносити гроші додому. Мова про місця, де "з об'єктивних причин" не можна перевести пенсіонерів на отримання виплат через картки – у населених пунктах, де густота населення не дозволяє мати банківське відділення або банкомат.

Зміни в Податковому кодексі

Кабмін має намір внести зміни до Податкового кодексу, які дозволять збільшити надходження до бюджету на 60 млрд грн. Зміни не торкнуться ФОПів або взагалі малого і середнього бізнесу. При цьому буде змінено:

ставки окремих податків (плата за використання води і лісів або екологічний податок);

рентні платежі за видобуток корисних копалин;

адміністрування податкового боргу.

Окрім того, триватимуть протидія "скруткам" і боротьба з тіньовим використанням землі і оборотом сільськогосподарської продукції.

Мінус 33 маршрутм від SkyUp Airlines

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Український лоукостер SkyUp Airlines вважав неперспективними і відмовився від польотів за 33 маршрутами. Закрито авіарейси з Києва, Львова, Одеси, Запоріжжя та Харкова в напрямку Попрада, Братіслави, Берліна, Нюрнберга, Ганновера, Меммінгена, Дюссельдорфа, Штутгарта, Кельна, Мюнхена, Афін, Ларнаки, Стокгольма, Амстердама, Копенгагена, Варшави, Гданська, Аммана, Любляни, Брно, Острави, Праги і Тель-Авіва.

За словами експертів, це дає перевізнику можливість отримати більші бали під час подачі заявки на інші, більш популярні напрямки. У конкурсі на маршрути Державіаслужба враховує, як авіакомпанії використовували видані раніше дозволи.

Скорочення капітальних інвестицій

Держстат повідомив про різке падіння капітальних інвестицій в економіку України. 2020 року порівняно з 2019-м вони скоротилися на 18,55% – до 508,22 млрд грн.

Найбільше падіння інвестицій зафіксовано у сферах мистецтва, спорту, розваг і відпочинку – на 33,12% (до 2,77 млрд грн), тимчасового розміщення та організації харчування – на 31,11% (до 1,95 млрд грн), транспорту, поштової та кур'єрської служби – на 20,34% (до 34,88 млрд грн).

Також нагадаємо, що 11 травня сайт "Сьогодні" повідомляв, що зростання цін сповільнилося, а долар застиг нижче психологічної межі.

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