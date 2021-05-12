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Капітальні інвестиції в Україну різко скоротилися: показник впав майже на 20%

12 травня, 17:54

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

2020 році капітальні інвестиції впали на 19% і склали 508 млрд грн

Капітальні інвестиції в економіку України 2020 року порівняно з 2019-м скоротилися на 18,55% – до 508,22 млрд грн.

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Про це повідомила Державна служба статистики.

Найбільше падіння інвестицій зафіксовано в сферах мистецтва, спорту, розваг і відпочинку – на 33,12% (до 2,77 млрд грн), тимчасового розміщення та організації харчування – на 31,11% (до 1,95 млрд грн), транспорту, поштової та кур'єрської служби – на 20,34% (до 34,88 млрд грн).

2019 року обсяг капітальних інвестицій в Україні зріс на 11% порівняно з 2018-м – до 584,45 млрд грн.

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Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман повідомив, що капітальні інвестиції в реальний сектор економіки України за підсумками 2018 року перевищили 520 млрд гривень.

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А 2016-2018 роківобсяг капітальних інвестицій в Україну збільшився на 67,7%.

Нагадаємо, що після візиту в ОАЕ президент Володимир Зеленський привіз в Україну інвестицій на 3 млрд доларів:

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