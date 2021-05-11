Зростання цін уповільнилося, а долар застиг – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ

Нацбанк розповів, що у квітні дорожчало найбільше, а що – дешевшало або стояло на місці

Зниження карантинних обмежень та активізація економічного життя в країні призвели до хоч і невеликого, але зниження споживчої інфляції, а тривалі свята "заморозили" долар нижче від психологічної позначки у 28 грн.

Зниження інфляції

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Нацбанк оприлюднив коментар щодо квітневого рівня інфляції, з якого випливає, що в минулому місяці ціни зросли на 0,7%, а в річному вимірі споживча інфляція уповільнилася до 8,4% (з 8,5% у березні). Дрібничка, а приємно.

Дорожчали соняшникова олія, борошно, масло і цукор. За ними пішли в ріст майонез, маргарин, спред, хліб і борошняні вироби. Окрім того, зросли в ціні масло, сир, кондитерка і безалкоголка.

Також дорожчала сфера послуг – громадське харчування, салони краси, ремонт, оренда житла і медпослуги. Підвищилася і комуналка – газ, гаряча вода і опалення.

Зате уповільнилися темпи зростання цін на непродовольчі товари, фармпродукцію, автомобілі та побутову техніку. Окрім того, нижче, аніж торік, залишалися ціни на товари для особистого догляду, іграшки, побутові товари, комп'ютерна техніка, одяг і взуття.

Три причини для звільнення Коболєва

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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що для звільнення глави НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва було три головні причини:

збитковість компанії;

зростання премій співробітникам самого НАКу;

зниження обсягів видобутку українського газу.

При цьому Україна не буде переконувати міжнародних партнерів у тому, що рішення було прийнято без юридичних порушень.

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"Дивуючий" долар

Попри невелике подорожчання валюти після свят, гривня стабілізувалася, а вартість долара все ще не перевищує 28 грн. Експерти пояснили "Сьогодні": курс впав через те, що карантин і травневі свята призупинили ділову активність. Найближчим часом потрясінь на валютному ринку не чекають. Не прогнозують коливань валюти і влітку. А от скільки коштуватиме американський долар восени, поки не кажуть – вплинути на курс можуть пікові виплати за держборгом.

Відео: Сьогодні

АЗС попередять про подорожчання пального

Кабмін постановою №450 включив дизпальне і бензини ходових марок А-92 і А-95 до переліку соціально значущих товарів, про зростання ціни яких потрібно повідомляти окремо. Тому автозаправки повинні будуть за три тижні декларувати збільшення роздрібної ціни товару на 1 відсоток і більше. Цікаво, що покарання за недекларування зростання ціни автомобільного пального не передбачено.

"Бориспіль" наростив пасажиропотік

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У перші чотири місяці 2021 року міжнародний аеропорт "Бориспіль" серйозно наростив пасажиропотік на чартерних авіарейсах, якими в основному літають туристи.

Порівняно з січнем-квітнем 2020, цей сегмент перевезень зріс на 45% (всього 843 тис. пасажирів). Регулярні рейси – в мінусі на 51% (всього 908 тис. пасажирів). Всього за перші чотири місяці 2021-го "Бориспіль" обслужив 1,75 млн пасажирів (мінус 28% порівняно з 2020-м).

Число транзитних пасажирів скоротилося на 84,9% (до 59 тис. осіб) і склало всього 3,4% від загального пасажиропотоку в "Борисполі".

Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні