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Чому Коболєва вигнали з "Нафтогазу" – Шмигаль назвав три причини

11 травня, 09:23

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Прем'єр-міністр упевнений, що всі рішення про зміну керівництва держкомпанії були прийняті в рамках закону. На переговори з МВФ це не вплине

Фото: Reuters, "Сьогодні", "Нафтогаз"

Фото: Reuters, "Сьогодні", "Нафтогаз"

Для звільнення голови НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва були три головні підстави, і фінансові, і політичні: це збитковість компанії, великі премії співробітникам самого НАК і зниження обсягів видобутку українського газу. При цьому Україна не переконуватиме міжнародних партнерів в тому, що рішення було прийнято без юридичних порушень.

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Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю РБК-Україна.

  • Фінанси – 19 млрд гривень збитків

"Нафтогаз" затверджував свій фінансовий план з 11,5 млрд гривень прибутку і... показав 19 млрд гривень збитків. Дуже важливий момент, який викликав таку жорстку і дуже швидку реакцію. Затвердження фінансового плану відбувалося в грудні, наприкінці року, коли були очевидно зрозумілі результати 2020 року", – сказав Шмигаль.

  • Політика – премії на 600 млн гривень і український газ

"Нафтогаз"... при збитку 19 млрд гривень, показав понад 600 млн гривень виплачених премій. Це мало не вдвічі більше, ніж було 2019 року", – підрахував прем'єр.

Також, за його словами, "є питання щодо зменшення видобутку українського газу". Подробиці Шмигаль не озвучив.

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Шмигаль запевнив, що рішення про зміну керівництва "Нафтогазу" прийняли в рамках чинного законодавства. Також він уточнив, що це питання ніяк не впливає на відносини України з іноземними кредиторами, в т.ч. Міжнародним валютним фондом.

"Я впевнений в тому, що це були коректні рішення. Звичайно, з цього приводу ми говорили з нашими партнерами... [Але] ми не зобов'язані переконувати наших партнерів в законності наших рішень. Якщо у когось є сумніви в законності, для цього є суд... Юридична чистота ні у мене, ні у тих, хто приймав рішення, хто за нього голосував, не викликає сумнівів... І Коболєв, і Вітренко сприймаються західними партнерами як топменеджери-реформатори. Дослівна фраза наших партнерів: прізвище не грає ролі", – запевнив голова уряду.

Нагадаємо, наприкінці квітня Кабінет міністрів звільнив голову "Нафтогазу" Андрія Коболєва, який керував компанією з 2014 року, переживши зміну чотирьох урядів і трьох міністрів. Тепер держкомпанію очолює його колишній партнер, Юрій Вітренко, який до цього виконував обов'язки міністра енергетики.

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