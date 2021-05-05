"Нафтогаз" виліз з фінансової ями – скільки заробили після збитків

У компанії очікували поліпшення фінансових показників ще до зміни керівництва, тепер розкриті цифри за перший квартал

"Нафтогаз України" за підсумками січня-березня 2021 року отримав чистий прибуток 12,6 млрд грн після чистого збитку за 2020 рік у 19 млрд грн. Прибуток компанії у першому кварталі цього року виявився майже у чотири рази більшим, ніж за той же період 2020-го.

Реклама

Про це повідомив фінансовий директор групи "Нафтогаз" Петер ван Дріл.

"Ми заявляли, що очікуємо прибутковості" Нафтогазу" в першому кварталі... Чистий прибуток в першому кварталі 2021 року становить 12,6 млрд грн (неаудований попередній результат, підлягає подальшій перевірці)... Очікуваний результат показує нашу стійкість: три квартали поспіль рентабельність підвищувалася" , – заявив Петер ван Дріл.

Читайте також: Скандал у "Нафтогазі". Кабмін закликав членів наглядової ради дочекатися, поки їх не замінять

Як повідомлялося, у 2020 році "Нафтогаз" став збитковим вперше за п'ять років. Ексголова компанії Андрій Коболєв вже говорив, що у 2021 році ситуація почала виправлятися, але відмовлявся називати точну суму прибутку за перший квартал 2021 року.

Реклама

Нагадаємо, в кінці квітня Кабінет міністрів звільнив голову "Нафтогазу" Андрія Коболєва, який керував компанією з 2014 року, переживши зміну чотирьох урядів і трьох міністрів. Тепер держкомпанію очолює його колишній партнер, Юрій Вітренко, який досі виконував обов'язки міністра енергетики.