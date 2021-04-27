"Нафтогаз" відштовхнувся від дна: компанія відзвітувала про збитки і прибутки за рік

Консолідований чистий збиток НАК "Нафтогаз України" за 2020 рік склав 19,0 млрд грн порівняно з прибутком 2,6 млрд грн 2019 року.

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Як повідомляється на сайті компанії, це відбулося під впливом низького попиту і цін на газ, а також з-за резервів сумнівних боргів.

"Компанія відштовхнулася від дна і почала генерувати прибуток", – заявив глава правління Андрій Коболєв на презентації результатів, повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що за підсумками першого кварталу "Нафтогаз" отримає чистий прибуток, однак відмовився його назвати через обмеження, пов'язані з можливим випуском єврооблігацій.

У прес-релізі компанія вказала, що її нормалізований прибуток 2020 року, виключаючи резерви сумнівних боргів та інших надзвичайних витрат, склав 3,2 млрд грн.

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"Нафтогаз" уточнив, що в четвертому кварталі 2020 збиток склав 2,0 млрд грн порівняно зі збитками 10,3 млрд грн за той же період 2019 року.

"Група увійшла в період поліпшення прибутковості і очікує отримати прибуток в першому кварталі 2021 року" , – наголошується в релізі.

Коболєв додав, що на кінець минулого року вільні грошові кошти "Нафтогазу" перевищували 50 млрд грн. А за перший квартал вони збільшилися ще на 10 млрд грн.

Нагадаємо, за перше півріччя 2020 року "Нафтогаз України" отримав чистий збиток у розмірі 11,54 млрд гривень. Доходи компанії за перші шість місяців минулого року знизилися на 21% (19,06 млрд гривень), до 71,93 млрд гривень. Для порівняння, за перше півріччя 2019 року "Нафтогаз" отримав 24,70 млрд гривень чистого прибутку.

Також повідомлялося, що в квітні "Нафтогаз України" в останній раз встановив вартість газу для виробників тепла на рівні 6 522,86 грн (без урахування ПДВ і транспортування). Це на 3,9%, або на 243 грн більше, ніж було в березні. З 1 травня ціна газу для ТКЕ буде формуватися на ринкових умовах.

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Нагадаємо, що з закінченням поточного опалювального сезону закінчиться дія меморандуму між урядом і "Нафтогазом" про збереження ціни гарячої води і опалення:

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