Його спроба № 4. Хто такий Юрій Вітренко, новий глава "Нафтогазу"

Він допоміг Україні виграти у "Газпрому" майже 3 млрд доларів і двічі не зміг стати міністром. Що варто знати про нового главу "Нафтогазу" Юрія Вітренка

Кабінет міністрів, який звільнив главу "Нафтогазу України" Андрія Коболєва, швидко знайшов йому заміну. Керувати компанією тепер буде Юрій Вітренко. До виконання обов'язків він приступить 29 квітня. Колись Вітренко був соратником Коболєва і його партнером по бізнесу, вони разом займалися реформою "Нафтогазу". Але останні роки їх співпраці пройшли під знаком конфлікту, який закінчився звільненням Вітренка у 2020 році.

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Тобто Вітренко – зовсім не нове обличчя в "Нафтогазі". Він уже чотири рази йшов з компанії, але все одно в неї повертався. На тлі чергового "камбека" сайт "Сьогодні" освіжив у пам'яті біографію Вітренка і ключові віхи його кар'єри.

Не проста сім'я Вітренка

Юрій Вітренко – киянин, народився 17 вересня 1976 року, за освітою – економіст. Але його сім'я довгі роки була тісно пов'язана з українською політикою.

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Батько – його теж звати Юрій – у 1991-2010 рр. працював у Міністерстві економіки, був заступником глави цього відомства в уряді Миколи Азарова. Крім того, він керував департаментом закупівель у Кабміні Юлії Тимошенко.

Мати – та сама Наталія Вітренко, політик, лідер Прогресивної соціалістичної партії України. Була депутатом другого і третього скликання Верховної Ради і двічі балотувалася в президенти – у 1999 і 2004 роках, ставши першою в історії України жінкою-кандидатом в президенти. Сам Юрій Вітренко просив не ототожнювати політичну позицію Наталії Вітренко з його власними поглядами – вони протилежні.

Юрій Вітренко з матір'ю Наталією / racurs.ua

Вітренко одружений і виховує трьох дітей: Христину (2004 р.н.), Григорія (2007 р.н.) і Маргариту (2015 р.н.). Його дружина Ірина працювала на керівних посадах в міжнародних корпораціях, в тому числі за кордоном – у Польщі і Великобританії.

Кар'єра: ранній старт і роки "Нафтогазу"

Вітренко почав працювати з 14 років – був практикантом-помічником бухгалтера в Укрінбанку.

У 1992 році, навчаючись на першому курсі Київського економічного університету, пішов працювати аналітиком в інвесткомпанію. У 1995 році повернувся в Укрінбанк – в управління зовнішньоекономічної діяльності та міжнародних розрахунків.

У 1998 році влаштувався за оголошенням в міжнародну аудиторську і консалтингову компанію PwC. Пропрацював там чотири роки, займаючи різні посади – аж до старшого консультанта з питань фінансового управління. У той же період Вітренко познайомився з Коболєвим.

З "Нафтогазом" Вітренко так чи інакше співпрацював з 2002 року. За 18 років він чотири рази йшов з компанії, але неодмінно повертався назад – тепер уже теж чотири рази.

Паралельно Ваітренко встиг попрацювати в лондонському відділенні Merrill Lynch (2005-2006 рр.), Разом з Андрієм Коболєвим і Олександром Ковалком створити інвестиційну компанію AYA Capital (2010 р).

У 2014 році – якраз тоді "Нафтогаз" очолив Коболєв – компанія вчергове стала основним місцем роботи Вітренка. У 2018-му він отримав посаду виконавчого директора.

Коболєв і Вітренко / klymenko-time.com

Конфлікт з Коболєвим і скандальні премії

Ще в 2019 році Вітренко і Коболєв не зійшлися в поглядах з питання проведення управлінської трансформації в НАК "Нафтогаз". Пізніше Вітренко підтверджував цю інформацію.

"У мене був... певний професійний конфлікт з Андрієм Коболєвим щодо його команди. <...> Суть цього професійного конфлікту полягає в тому, що я наполягав, щоб "Нафтогаз" не тільки на словах, а й на ділі був би трансформований у сучасну компанію. "Нафтогаз" насправді... пострадянський комітет з нафти і газу. Це не нормальна компанія, яка вміє заробляти гроші на вільному ринку в інтересах акціонерів. На жаль, такої трансформації не відбулося, хоча вона повинна була відбутися. І саме з цим пов'язаний мій професійний конфлікт з паном Коболєвим", – розповідав сам Вітренко в інтерв'ю "НВ.Бізнес" у 2020 році.

Після виникнення розбіжностей з Коболєвим Вітренко сконцентрувався на перемозі України над Росією в Стокгольмському арбітражі. Ця перемога вважається головним досягненням Юрія Вітренка за всі роки роботи в "Нафтогазі".

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Але з нею ж пов'язаний і один зі скандалів. У лютому-2020 Вітренко подав позов до суду з вимогою виплатити йому премію за перемогу над "Газпромом". Позов був поданий за порушення трудового договору наглядовою радою "Нафтогазу" – через затримку у виплаті 4 млн доларів премії за стягнення з "Газпрому" 2,9 млрд доларів. При цьому Вітренко заявляв, що "Питання не в грошах, а в справедливості".

У грудні 2020 року стало відомо, що Вітренко все-таки отримає свою премію за супровід справи і виграш України в Стокгольмському арбітражі. Але не відразу, а частинами протягом 4 років. Крім того, половину суми Вітренко отримав раніше. Правда, не грошима, а державними гривневими облігаціями строком на 5 років.

Своє звільнення з "Нафтогазу" в 2020 році Вітренко сухо пояснював тим, що його посаду скорочують. В "Нафтогазі" ж відзначали, що причиною стала "оптимізація організаційної структури".

Вітренко мало не став міністром енергетики

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Вітренка розглядали на посаду віцепрем'єр-міністра і міністра енергетики. Дійшло навіть до того, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль вніс його кандидатуру на розгляд парламенту. Було два голосування – 17 грудня 2020 року і 28 січня 2021-го. Обидва провалилися.

Після першої невдачі Кабмін призначив Вітренка виконуючим обов'язки міністра енергетики. Тобто з грудня 2020 року Вітренко був в.о, але не повноцінним міністром. Після повернення в "Нафтогаз" його обов'язки перейшли до Юрія Бойка. Але вже 29 квітня Рада збирається призначити главою Міненерго віце-президента "Енергоатома" Германа Галущенка.

А що в декларації?

В декларації про доходи та майновий стан Вітренка за 2020 рік значаться:

Доходи: 284,6 млн грн за роботу в "Нафтогазі", 15,7 тис. грн – за роботу в Міненерго, 41,7 тис. грн – за роботу в AYA Capital, 1,4 млн гривень гонорару від "Укрнафти".

Гроші в банках: 2,9 млн доларів, 904 тис. грн і 13 тис. євро. У дружини: 41,9 тис. фунтів стерлінгів, 224 тис. євро, 3,7 тис. доларів, 2,8 тис. грн.

Готівка: 500 тис. грн і 10 тис. євро. У дружини: 100 тис. доларів і 10 тис. євро.

148 421 державна облігація України.

Годинник за 159 796 грн.

Корпоративні права в компаніях "Ейвайей Сек'юрітіз" (100%) і "Ексім Експрес" (20%). Також Вітренко вказаний кінцевим бенефіціаром компаній, зареєстрованих на Кіпрі і в Панамі.

У сім'ї Вітренка три квартири в Києві, орендована квартира в Німеччині, орендоване нежитлове приміщення в Києві та право користування квартирою батька Вітренка в Києві.

На дружину Вітренка записані три автомобілі – Volkswagen Golf Plus (2008), Land Rover (2014 року) і Tesla Model X (2017).

Хобі

З 6 років Вітренко займався футболом. Тренувався в "Динамо" разом з майбутнім тренером української збірної Андрієм Шевченком.

Також займається гірськими лижами, член Українського гірськолижного клубу. Захоплюється гольфом і бере участь у змаганнях з цього виду спорту.