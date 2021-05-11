Почему Коболева выгнали из "Нафтогаза" – Шмыгаль назвал три причины

Премьер-министр уверен, что все решения о смене руководства госкомпании были приняты в рамках закона. На переговоры с МВФ это не повлияет

Фото: Reuters, "Сегодня", "Нафтогаз"

Для увольнения главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева было три главных основания, и финансовых, и политических: это убыточность компании, возросшие премии сотрудникам самого НАК и снижение объемов добычи украинского газа. При этом Украина не будет убеждать международных партнеров в том, что решение было принято без юридических нарушений.

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Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью РБК-Украина.

Финансы – 19 млрд гривен убытков

"Нафтогаз" утверждал свой финансовый план с 11,5 млрд гривен прибыли и... показал 19 млрд гривен убытков. Очень важный момент, который вызвал такую жесткую и очень быструю реакцию. Утверждение финансового плана происходило в декабре, в конце года, когда были очевидно понятны результаты 2020 года", – сказал Шмыгаль.

Политика – премии на 600 млн гривен и украинский газ

"Нафтогаз"... при убытке 19 млрд гривен, показал более 600 млн гривен выплаченных премий. Это чуть ли не вдвое больше, чем было в 2019 году", – подсчитал премьер.

Также, по его словам, "есть вопросы по уменьшению добычи украинского газа". Подробности Шмыгаль не озвучил.

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Шмыгаль заверил, что решения о смене руководства "Нафтогаза" приняли в рамках действующего законодательства. Также он уточнил, что этот вопрос никак не влияет на отношения Украины с иностранными кредиторами, в т.ч. Международным валютным фондом.

"Я уверен в том, что это были корректные решения. Конечно, по этому поводу мы говорили с нашими партнерами... [Но] мы не обязаны убеждать наших партнеров в законности наших решений. Если у кого-то есть сомнения в законности, для этого есть суд... Юридическая чистота ни у меня, ни у тех, кто принимал решения, кто за него голосовал, не вызывает сомнений... И Коболев, и Витренко воспринимаются западными партнерами как топ-менеджеры-реформаторы. Дословная фраза наших партнеров: фамилия не играет роли", – заверил глава правительства.

Напомним, в конце апреля Кабинет министров уволил главу "Нафтогаза" Андрея Коболева, который руководил компанией с 2014 года, пережив смену четырех правительств и трех министров. Теперь госкомпанию возглавляет его бывший партнер, Юрий Витренко, который до этого исполнял обязанности министра энергетики.