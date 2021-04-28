Его попытка № 4. Кто такой Юрий Витренко, новый глава "Нафтогаза"

Он помог Украине выиграть у "Газпрома" почти 3 млрд долларов и дважды не смог стать министром. Что стоит знать о новом главе "Нафтогаза" Юрие Витренко

Кабинет министров, который уволил главу "Нафтогаза Украины" Андрея Коболева, быстро нашел ему замену. Руководителем компании теперь будет Юрий Витренко. К исполнению обязанностей он приступит 29 апреля. Когда-то Витренко был соратником Коболева и его партнером по бизнесу, они вместе занимались реформой "Нафтогаза". Но последние годы их сотрудничества прошли под знаком конфликта, который закончился увольнением Витренко в 2020 году.

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То есть Витренко – совсем не новое лицо в "Нафтогазе". Он уже четырежды уходил из компании, но все равно в нее возвращался. На фоне очередного "камбэка" сайт "Сегодня" освежил в памяти биографию Витренко и ключевые вехи его карьеры.

Фото: vitrenkolibrary.com

Не простая семья Витренко

Юрий Витренко – киевлянин, родился 17 сентября 1976 года, по образованию – экономист. Но его семья долгие годы была плотно связана с украинской политикой.

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Отец – его тоже зовут Юрий – в 1991-2010 гг. работал в Министерстве экономики, был замглавы этого ведомства в правительстве Николая Азарова. Кроме того, он руководил департаментом закупок в Кабмине Юлии Тимошенко.

Мать – та самая Наталья Витренко, политик, лидер Прогрессивной социалистической партии Украины. Была депутатом второго и третьего созыва Верховной Рады и дважды баллотировалась в президенты – в 1999 и 2004 годах, став первой в истории Украины женщиной-кандидатом в президенты. Сам Юрий Витренко просил не отождествлять политическую позицию Натальи Витренко с его собственными взглядами – они противоположные.

Юрий Витренко с матерью Натальей / racurs.ua

Витренко женат и воспитывает троих детей: Кристину (2004 г.р.), Григория (2007 г.р.) и Маргариту (2015 г.р.). Его жена Ирина работала на руководящих должностях в международных корпорациях, в том числе за границей – в Польше и Великобритании.

Карьера: ранний старт и годы "Нафтогаза"

Витренко начал работать с 14 лет – был практикантом-помощником бухгалтера в "Укринбанке".

В 1992 году, учась на первом курсе Киевского экономического университета, пошел работать аналитиком в инвесткомпанию. В 1995 году вернулся в "Укринбанк" – в управление внешнеэкономической деятельности международных расчетов.

В 1998 году устроился по объявлению в международную аудиторскую и консалтинговую компанию PwC. Проработал там четыре года, занимая разные должности – вплоть до старшего консультанта по вопросам финансового управления. В тот же период Витренко познакомился с Коболевым.

С "Нафтогазом" Витренко так или наче сотрудничал с 2002 года. За 18 лет он четырежды уходил из компании, но непременно возвращался обратно – теперь уже тоже четыре раза.

Параллельно Ваитренко успел поработать в лондонском отделении Merrill Lynch (2005-2006 гг.), вместе с Андреем Коболевым и Александром Ковалко создать инвестиционную компанию AYA Capital (2010 г.).

В 2014 году – как раз тогда "Нафтогаз" возглавил Коболев – компания в очередной стала основным местом работы Витренко. В 2018-м он получил должность исполнительного директора.

Коболев и Витренко / klymenko-time.com

Конфликт с Коболевым и скандальные премии

Еще в 2019 году Витренко и Коболев не сошлись во взглядах по вопросу проведения управленческой трансформации в НАК "Нафтогаза". Позже Витренко подтверждал эту информацию.

"У меня был... определенный профессиональный конфликт с Андреем Коболевым относительно его команды. <...> Суть этого профессионального конфликта заключается в том, что я настаивал, чтобы "Нафтогаз" не только на словах, но и на деле был бы трансформирован в современную компанию. "Нафтогаз" на самом деле... постсоветский комитет по нефти и газу. Это не нормальная компания, которая умеет зарабатывать деньги на свободном рынке в интересах акционеров. К сожалению, такой трансформации не произошло, хотя она должна была состояться. И именно с этим связан мой профессиональный конфликт с господином Коболевым", - рассказывал сам Витренко в интервью "НВ.Бизнес" в 2020 году.

После возникновения разногласий с Коболевым Витренко сконцентрировался на победе Украины над Россией в Стокгольмском арбитраже. Эта победа считается главным достижением Юрия Витренко за все годы работы в "Нафтогазе".

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Но с ней же связан и один из скандалов. В феврале-2020 Витренко подал иск в суд с требованием выплатить ему премию за победу над "Газпромом". Иск был подан за нарушение трудового договора наблюдательным советом "Нафтогаза" – из-за задержки в выплате 4 млн грн премии за взыскание с "Газпрома" 2,9 млрд долларов. При этом Витренко заявлял, что "вопрос не в деньгах, а в справедливости".

В декабре 2020 года стало известно, что Витренко все-таки получит свою премию за сопровождение дела и выигрыш Украины в Стокгольмском арбитраже. Но не сразу, а частями в течение 4 лет. Кроме того, половину суммы Витренко получил ранее. Правда, не деньгами, а государственными гривневыми облигациями сроком на 5 лет.

Фото: vitrenkolibrary.com

Свое увольнение из "Нафтогаза" в 2020 году Витренко сухо объяснял тем, что его должность сокращают. В "Нафтогазе" же отмечали, что причиной стала "оптимизация организационной структуры".

Витренко чуть не стал министром энергетики

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Витренко рассматривали на пост вице-премьер-министра и министра энергетики. Дошло даже до того, что премьер-министр Денис Шмыгаль внес его кандидатуру на рассмотрение парламента. Было два голосования – 17 декабря 2020 года и 28 января 2021-го. Оба провалились.

После первой неудачи Кабмин назначил Витренко исполняющим обязанности министра энергетики. То есть с декабря 2020 года Витренко был исполняющим обязанности министра энергетики, но, не полноценным министром. После возвращения в "Нафтогаз" его обязанности перешли к Юрию Бойко. Но уже 29 апреля Рада собирается назначить министром энергетики вице-президента "Энергоатома" Германа Галущенко.

А что в декларации?

В декларации о доходах и имущественном состоянии Витренко за 2020 год значатся:

Доходы: 284,6 млн грн за работу в "Нафтогазе", 15,7 тыс. грн – за работу в Минэнерго, 41,7 грн – за работу в AYA Capital, 1,4 млн гривен гонорара от "Укрнафты".

Деньги в банках: 2,9 млн долларов, 904 тыс. грн и 13 тыс. евро. У жены: 41,9 тыс. фунтов стерлингов, 224 тыс. евро, 3,7 тыс. долларов, 2,8 тыс. грн.

Наличные: 500 тыс. грн и 10 тыс. евро наличными. У жены: 100 тыс. долларов и 10 тыс. евро.

148 421 государственная облигация Украины.

Часы за 159 796 грн.

Корпоративные права в компаниях "Ейвайей Секьюритиз" (100%) и "Эксим Экспресс" (20%). Также Витренко указан конечным бенефициаром компаний, зарегистрированных на Кипре и в Панаме.

У семьи Витренко три квартиры в Киеве, арендованная квартира в Германии, арендованное нежилое помещение в Киеве, и право пользования квартирой отца Витренко в Киеве.

На жену Витрнеок записаны три автомобиля – Volkswagen Golf Plus (2008), Land Rover (2014) и Tesla Model X (2017).

Хобби

С 6 лет Витренко занимался футболом. Тренировался в "Динамо" вместе с будущим тренером украинской сборной Андреем Шевченко.

Также занимается горными лыжами, член Украинского горнолыжного клуба. Увлекается гольфом и участвует в соревнованиях по этому виду спорта.