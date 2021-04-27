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"Нафтогаз" оттолкнулся от дна: компания отчиталась об убытках и прибыли за год

27 апреля, 17:42

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

На конец 2020 года свободные денежные средства "Нафтогаза" превышали 50 млрд грн

Консолидированный чистый убыток НАК "Нафтогаз Украины" за 2020 год составил 19,0 млрд грн по сравнению с прибылью 2,6 млрд грн в 2019 году.

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Как сообщается на сайте компании, это произошло под влиянием низкого спроса и цен на газ, а также из-за резервов сомнительных долгов.

"Компания оттолкнулась от дна и начала генерировать прибыль", – заявил глава правления Андрей Коболев на презентации результатов, сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что по итогам первого квартала "Нафтогаз" получит чистую прибыль, однако отказался ее назвать из-за ограничений, связанных с возможным выпуском еврооблигаций.

В пресс-релизе компания указала, что ее нормализованная прибыль в 2020 году, исключая резервы сомнительных долгов и других чрезвычайных расходов, составил 3,2 млрд грн.

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"Нафтогаз" уточнил, что в четвертом квартале 2020 убыток составил 2,0 млрд грн по сравнению с убытком 10,3 млрд грн за тот же период в 2019 году.

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"Группа вошла в период улучшения прибыльности и ожидает получить прибыль в первом квартале 2021 года", – отмечается в релизе.

Коболев добавил, что на конец прошлого года свободные денежные средства "Нафтогаза" превышали 50 млрд грн. А за первый квартал они увеличились еще на 10 млрд грн.

Напомним, за первое полугодие 2020 года "Нафтогаз Украины" получил чистый убыток в размере 11,54 млрд гривен. Доходы компании за первые шесть месяцев прошлого года снизились на 21% (19,06 млрд гривен), до 71,93 млрд гривен. Для сравнения, за первое полугодие 2019 года "Нафтогаз" получил 24,70 млрд гривен чистой прибыли.

Также сообщалось, что в апреле "Нафтогаз Украины" в последний раз установил стоимость газа для производителей тепла на уровне 6 522,86 грн (без учета НДС и транспортировки). Это на 3,9%, или на 243 грн больше, чем было в марте. С 1 мая цена газа для ТКЭ будет формироваться на рыночных условиях.

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Напомним, что с окончанием текущего отопительного сезона закончится действие меморандума между правительством и "Нафтогазом" о сохранении цены горячей воды и отопления:

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доходы отчет убытки прибыль Нафтогаз Украины

Источник: Сегодня

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