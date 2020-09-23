"Нафтогаз" работает в минус: стала известна сумма убытков компании

За первое полугодие 2020 года "Нафтогаз Украины" получил чистый убыток в размере 11,54 млрд гривен. Об этом свидетельствуют данные консолидированной отчетности "Нафтогаза", которые пока не прошли проверку аудиторов.
В частности, по итогам второго квартала убыток компании составил 14,721 млрд гривен против 4,127 млрд грн чистой прибыли за апрель-июнь 2019 года. А вот доход за второй квартал 2020 года составил 27,114 млрд гривен, что на 24,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года (21,844 млрд гривен).
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Доходы "Нафтогаза" за первые шесть месяцев года снизились на 21% (19,06 млрд гривен), до 71,93 млрд гривен.
Для сравнения, за первое полугодие 2019 года "Нафтогаз" получил 24,70 млрд гривен чистой прибыли.
Напомним, ранее Антимонопольный комитет начал расследование в отношении "Нафтогаза Украины" и других участников рынка газа. АМКУ подозревает эти компании в злоупотреблении монопольным положением.
При этом также сообщалось, что Юрий Витренко завершил работу в НАК "Нафтогаз Украины" из-за сокращения должности исполнительного директора. 16 июля был его последним днем работы на этой позиции и в компании в целом.
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