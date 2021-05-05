"Нафтогаз" вылез из финансовой ямы – сколько заработали после убытков

В компании ожидали улучшения финансовых показателей еще до смены руководства, теперь раскрыты цифры за первый квартал

"Нафтогаз Украины" по итогам января-марта 2021 года получил чистую прибыль 12,6 млрд грн после чистого убытка за 2020 год в 19 млрд грн. Прибыль компании в первом квартале этого года оказалась почти в четыре раза больше, чем за тот же период 2020-го.

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Об этом сообщил финансовый директор группы "Нафтогаз" Петер ван Дрил.

"Мы заявляли, что ожидаем прибыльности "Нафтогаза" в первом квартале... Чистая прибыль в первом квартале 2021 года составляет 12,6 млрд грн (неаудированный предварительный результат, подлежит дальнейшей проверке)... Ожидаемый результат показывает нашу устойчивость: три квартала подряд рентабельность повышалась", – заявил Петер ван Дрил.

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Как сообщалось, в 2020 году "Нафтогаз" стал убыточным впервые за пять лет. Экс-глава компании Андрей Коболев уже говорил, что в 2021 году ситуация начала исправляться, но отказывался называть точную сумму прибыли за первый квартал 2021 года.

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Напомним, в конце апреля Кабинет министров уволил главу "Нафтогаза" Андрея Коболева, который руководил компанией с 2014 года, пережив смену четырех правительств и трех министров. Теперь госкомпанию возглавляет его бывший партнер, Юрий Витренко, который до сих пор исполнял обязанности министра энергетики.