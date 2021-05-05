Українська
$ 27,73
33,51
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

"Нафтогаз" вылез из финансовой ямы – сколько заработали после убытков

5 мая, 10:28

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

В компании ожидали улучшения финансовых показателей еще до смены руководства, теперь раскрыты цифры за первый квартал

"Нафтогаз Украины" по итогам января-марта 2021 года получил чистую прибыль 12,6 млрд грн после чистого убытка за 2020 год в 19 млрд грн. Прибыль компании в первом квартале этого года оказалась почти в четыре раза больше, чем за тот же период 2020-го.

Реклама

Об этом сообщил финансовый директор группы "Нафтогаз" Петер ван Дрил.

"Мы заявляли, что ожидаем прибыльности "Нафтогаза" в первом квартале... Чистая прибыль в первом квартале 2021 года составляет 12,6 млрд грн (неаудированный предварительный результат, подлежит дальнейшей проверке)... Ожидаемый результат показывает нашу устойчивость: три квартала подряд рентабельность повышалась", – заявил Петер ван Дрил.

Читайте также: Скандал в "Нафтогазе". Кабмин призвал членов набсовета дождаться, пока их заменят

В тренде
Доллар и евро просели в цене после длинных выходных: официальный курс

Как сообщалось, в 2020 году "Нафтогаз" стал убыточным впервые за пять лет. Экс-глава компании Андрей Коболев уже говорил, что в 2021 году ситуация начала исправляться, но отказывался называть точную сумму прибыли за первый квартал 2021 года.

Реклама

Напомним, в конце апреля Кабинет министров уволил главу "Нафтогаза" Андрея Коболева, который руководил компанией с 2014 года, пережив смену четырех правительств и трех министров. Теперь госкомпанию возглавляет его бывший партнер, Юрий Витренко, который до сих пор исполнял обязанности министра энергетики.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Курс валют
Курс валют "ушел на каникулы": кто в выигрыше – гривня или долларЭкономика
В Украине за 10 тыс. долларов продали ушастый
В Украине за 10 тыс. долларов продали ушастый "Запорожец": что в нем особенногоАвто
Цены на огурцы взлетели вдвое – почему так и что будет дальше
Цены на огурцы взлетели вдвое – почему так и что будет дальшеЭкономика
ДТЭК улучшил свой ESG рейтинг
ДТЭК улучшил свой ESG рейтингЭкономика
Academy DTEK передает библиотекам Украины 100 книг
Academy DTEK передает библиотекам Украины 100 книгЭкономика
YASNO помогает клиентам уменьшать углеродный след
YASNO помогает клиентам уменьшать углеродный следЭкономика

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять