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Коболєва звільнили з "Нафтогазу"

28 квітня, 14:59

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Сам Коболєв запевняє, що не писав заяви про звільнення, і рішення Кабінету міністрів стало для нього несподіванкою

Кабінет міністрів України прийняв рішення звільнити Андрія Коболєва з посади голови НАК "Нафтогаз України", а Юрій Вітренко призначений в.о. голови компанії.

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Про звільнення Коболєва в своїх Telegram-каналах повідомили народні депутати України Ольга Василевська та Олексій Гончаренко. Про призначення Вітренка розповіли джерела агентства Інтерфакс-Україна.

"На рік буде призначений Вітренко. Повноваження наглядової ради теж припинені", – повідомив співрозмовник агентства.

Сам Коболєв заявив, що не писав жодних заяв, а про звільнення дізнався з новин.

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Коболєв очолював "Нафтогаз" з 26 березня 2014 року.

Юрій Вітренко є в.о. міністра енергетики, і поки не збирався у відставку. При цьому Верховна Рада планує вже завтра, 29 квітня, призначити на посаду глави Міненерго віцепрезидента "Енергоатома" Германа Галущенко.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що " Нафтогаз "за підсумками 2020 року пішов у мінус. Консолідований чистий збиток компанії склав 19 млрд грн в порівнянні з прибутком 2,6 млрд грн в 2019 році. При цьому Коболєв запевнив, що "компанія відштовхнулася від дна" і на початку 2021 роки вже почала отримувати прибуток.

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