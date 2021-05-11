Долар здивував стабільністю – чого чекати від курсу в Україні

Цієї весни американська валюта тримається нижче 28 гривень. Аналітики кажуть, що це відбувається з кількох причин

/ Фото: Анастасія Іскрицька, Сьогодні

Гривня стабілізувалася і, незважаючи на невелике подорожчання інвалюти після свят, вартість долара все ще не перевищує 28 грн. Експерти пояснили "Сьогодні": курс впав через те, що карантин і травневі свята призупинили ділову активність. Найближчим часом потрясінь на валютному ринку не чекають. Не прогнозують коливань валюти і влітку. А ось скільки коштуватиме американський долар восени, поки не говорять – вплинути на курс можуть пікові виплати за держборгом.

"Найближчого тижня ми очікуємо незначне зниження курсу долара до гривні в усіх сегментах валютного ринку. Долар на міжбанку може торгуватися близько 27,7 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,5/27,75 грн", – розповів сайту "Сьогодні" аналітик Alpari Максим Пархоменко.

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"Зростають ціни на основні експортні товари – це металургія і продовольство. Приплив валюти до України досить великий, ми не бачимо його істотного скорочення, в тому числі від заробітчан", – додав політолог Тарас Загородній.

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До слова, на ціни в обмінниках цієї весни сильно впливало загострення на сході та стягування російських військ до кордонів України.

"Курс долара в Україні – більше політична величина, ніж економічна. Коли була ескалація на Донбасі, ринок відреагував ослабленням гривні. Але як тільки ми дізналися про відведення військ від кордонів, гривня тієї ж миті зміцнилася", – пояснила членкиня ради Асоціації українських банків Галина Хейло.

Нагадаємо, раніше опитані сайтом "Сьогодні" аналітики прогнозували, що до початку літа-2021 долар коштуватиме близько 28 грн.

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