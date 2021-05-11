В Україні уповільнилося зростання цін: що дешевшало і дорожчало найбільше

Споживчі ціни за квітень зросли на 0,7 відсотка, а почнуть сповільнюватися восени 2021 року, вважає регулятор

/ Фото: Сергій Ус, Pixabay

У квітні 2021 року споживча інфляція в річному вимірі сповільнилася до 8,4% (з 8,5% у березні), а тим часом у місячному вимірі ціни зросли на 0,7%.

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Про це йдеться в коментарі Національного банку щодо квітневого рівня інфляції.

Як свідчать дані Державної служби статистики, споживча інфляція виявилася нижчою квітневий за прогноз. Це пов’язано з уповільненням зростання цін на сирі продукти.

Базова інфляція пришвидшилася до 6,3% р/р (із 5,9% р/р у березні)

Через підвищення світових цін на продовольство, передусім на соняшникову олію, стрімко прискорилося подорожчання оброблених продовольчих товарів (до 10,0% р/р). Збільшення вартості сировини (борошна, олії та цукру) разом зі зростанням витрат на енергію сприяли підвищенню цін на майонез, маргарин, спред, хліб та борошняні вироби. Дорожчало вершкове масло, сир, кондитерські вироби та безалкогольні напої.

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Темпи зростання вартості послуг також збільшилися (до 7,8% р/р). Стрімкіше дорожчали послуги громадського харчування, салонів краси, ремонту, оренди житла та медичні послуги. Продовжила збільшуватися вартість послуг таксі, обслуговування автомобілів та водійських курсів через підвищення попиту та подорожчання палива.

Натомість темпи зростання цін на непродовольчі товари знизилися (до 1,0% р/р). Сповільнилося подорожчання фармацевтичної продукції, автомобілів та побутової техніки. Окрім того, нижчими, аніж торік, залишалися ціни на товари для особистого догляду, іграшки, побутові товари, комп'ютерну техніку, одяг та взуття.

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Сповільнилося зростання цін на сирі продукти (до 7,6% р/р)

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Зокрема, поглибилося падіння цін на овочі борщового набору, насамперед картоплю та цибулю, через збереження значних минулорічних запасів. Дешевшали цитрусові і сповільнилося зростання цін на молоко. Крім того, на тлі високої бази порівняння нижчими темпами дорожчала гречка, а також зменшилися ціни на яйця в річному вимірі.

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Натомість через збільшення витрат та скорочення виробництва зросли ціни на курятину. Надалі також дорожчали цукор та борошно через високі світові ціни та гірші врожаї цукрового буряку та пшениці.

Темпи зростання адміністративно регульованих цін збільшилися (до 14,4% р/р)

Так, надалі дорожчав газ, гаряча вода та опалення. Через підвищення витрат на паливо та оплату праці, а також посилення карантину збільшилася вартість автомобільних та залізничних перевезень. Водночас завдяки розширенню пропозиції повільніше дорожчали тютюнові вироби.

Прискорення зростання цін на паливо продовжилося (до 24,3% р/р)

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Зростання вартості палива підтримувало підвищення світових цін на нафту, а також збереження високого попиту з боку населення.

НБУ очікує збереження значного інфляційного тиску впродовж наступних місяців з огляду на стійкий споживчий попит, а також високі світові ціни, зокрема на енергоносії та продовольство.

Згідно з прогнозом Національного банку, інфляція почне сповільнюватися восени 2021 року й повернеться до цільового діапазону 5% ± 1 в.п. у першому півріччі 2022 року. Цьому сприятимуть вичерпання ефекту низької бази порівняння, надходження на ринки нового врожаю, а також рішення НБУ про підвищення облікової ставки.

Нагадаємо, на початку 2021-го НБУ переглянув річний прогноз інфляції. Якщо раніше регулятор очікував зростання цін за рік на 6,5%, то потім – на 7%.

Натомість на початку квітня МВФ дав прогноз, що 2021-го рівень цін в Україні зросте на 7,9%, 2022-го – на 6,8%. Водночас Фонд прогнозував зростання ВВП України на 4% у 2021 році і 3,4% у 2022-му.