Аеропорт "Бориспіль" серйозно наростив пасажиропотік за рахунок українських туристів: названо цифри

Порівняно з січнем-квітнем 2020 року, сегмент перевезень зріс на 45%

Аеропорт "Бориспіль" / Фото: Pixabay

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" в перші чотири місяці 2021 року почав відновлювати пасажиропотік із допомогою чартерних авіарейсів, якими в основному літають українські туристи.

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Про це з посиланням на дані підприємства повідомляє Avianews.com.

Порівняно з січнем-квітнем 2020 року цей сегмент перевезень зріс на 45% (всього 843 тис. пасажирів). Регулярні рейси – в мінусі на 51% (всього 908 тис. пасажирів). Всього за перші чотири місяці 2021-го "Бориспіль" обслужив 1,75 млн пасажирів (мінус 28% порівняно 2020-м).

Число трансферних пасажирів у січні-квітні 2021 року скоротилося на 84,9% (59 тис. чоловік). Це 3,4% від загального пасажиропотоку в "Борисполі".

Статистика аеропорту "Бориспіль" в січні-квітні 2021 року:

Загальний пасажиропотік: 1,75 млн, -28,3%

Міжнародний пасажиропотік: 1,6 млн, -28,6%

Внутрішній пасажиропотік: 143 тис., -24,1%

Трансферні пасажири: 59 тис., -84,9%

Загальна кількість рейсів: 15 954, -18,5%

Міжнародні рейси: 12 844, -25,4%

Внутрішні рейси: 3 110, +31,4%

Статистика аеропорту "Бориспіль" у квітні 2021 року :

Загальний пасажиропотік: 544,9 тис.

Міжнародний пасажиропотік: 508 тис.

Внутрішній пасажиропотік: 36,9 тис.

Трансферні пасажири: 22 тис.

Пасажири регулярних рейсів: 275 тис.

Пасажири чартерних рейсів: 270 тис.

Загальна кількість рейсів: 4 894

Міжнародні рейси 4 075

Внутрішні рейси: 819

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Нагадаємо, угорський лоукост Wizz Air з 1 липня відкриє перший рейс з "Борисполя" за останні 10 років. Весь цей час базою лоукостера був аеропорт "Київ" (Жуляни).