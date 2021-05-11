Русский
$ 27,76
33,49
  1. Новини економіки
  2. Економіка

Аеропорт "Бориспіль" серйозно наростив пасажиропотік за рахунок українських туристів: названо цифри

11 травня, 15:25

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Порівняно з січнем-квітнем 2020 року, сегмент перевезень зріс на 45%

Аеропорт "Бориспіль"

Аеропорт "Бориспіль" / Фото: Pixabay

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" в перші чотири місяці 2021 року почав відновлювати пасажиропотік із допомогою чартерних авіарейсів, якими в основному літають українські туристи.

Реклама

Про це з посиланням на дані підприємства повідомляє Avianews.com.

Порівняно з січнем-квітнем 2020 року цей сегмент перевезень зріс на 45% (всього 843 тис. пасажирів). Регулярні рейси – в мінусі на 51% (всього 908 тис. пасажирів). Всього за перші чотири місяці 2021-го "Бориспіль" обслужив 1,75 млн пасажирів (мінус 28% порівняно 2020-м).

Число трансферних пасажирів у січні-квітні 2021 року скоротилося на 84,9% (59 тис. чоловік). Це 3,4% від загального пасажиропотоку в "Борисполі".

В тренді
Свята закінчилися – долар подорожчав: курс валют від НБУ
Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Статистика аеропорту "Бориспіль" в січні-квітні 2021 року:

  • Загальний пасажиропотік: 1,75 млн, -28,3%
  • Міжнародний пасажиропотік: 1,6 млн, -28,6%
  • Внутрішній пасажиропотік: 143 тис., -24,1%
  • Трансферні пасажири: 59 тис., -84,9%
  • Загальна кількість рейсів: 15 954, -18,5%
  • Міжнародні рейси: 12 844, -25,4%
  • Внутрішні рейси: 3 110, +31,4%

Статистика аеропорту "Бориспіль" у квітні 2021 року :

  • Загальний пасажиропотік: 544,9 тис.
  • Міжнародний пасажиропотік: 508 тис.
  • Внутрішній пасажиропотік: 36,9 тис.
  • Трансферні пасажири: 22 тис.
  • Пасажири регулярних рейсів: 275 тис.
  • Пасажири чартерних рейсів: 270 тис.
  • Загальна кількість рейсів: 4 894
  • Міжнародні рейси 4 075
  • Внутрішні рейси: 819
Реклама

Нагадаємо, угорський лоукост Wizz Air з 1 липня відкриє перший рейс з "Борисполя" за останні 10 років. Весь цей час базою лоукостера був аеропорт "Київ" (Жуляни).

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Бум у турагентствах. Українці кинулися скуповувати путівки – можна відпочити на 10 тис. гривень
Бум у турагентствах. Українці кинулися скуповувати путівки – можна відпочити на 10 тис. гривеньЕкономіка
Що буде з курсом долара після свят
Що буде з курсом долара після святЕкономіка
Курс валют
Курс валют "пішов на канікули": хто у виграші – гривня чи доларЕкономіка
Ціни у травні: що подорожчає, скільки коштуватиме полуниця і молода картопля
Ціни у травні: що подорожчає, скільки коштуватиме полуниця і молода картопляЕкономіка
МАУ серйозно скинула ціну на 10 напрямків: куди можна полетіти вже сьогодні
МАУ серйозно скинула ціну на 10 напрямків: куди можна полетіти вже сьогодніЕкономіка
Лещенко з
Лещенко з "Укрзалізниці" потрапив у скандал – його дружина дала концерт у Москві (відео)Україна

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти