Де дешевше купити долари: курс валют ПриватБанку, Monobank та інших

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Після підвищення офіційного курсу долара державні та комерційні банки України теж оголосили "розцінки" на іноземну валюту. Сайт "Сьогодні" порівняв курси валют, які встановили вранці 11 травня столичні філії головних банків країни.
Де дорожче здати долар:
|У касах (грн)
|На карту (грн)
|Укргазбанк
|27,60
|27,62
|ПУМБ
|27,60
|27,60
|Ощадбанк
|27,60
|27,60
|Monobank (Універсал Банк)
|27,55
|27,65
|ПриватБанк
|27,45
|27,50
Де дешевше купити долар:
|У касах (грн)
|На карту (грн)
|ПУМБ
|27,80
|27,80
|Укргазбанк
|27,80
|27,80
|ПриватБанк
|27,86
|27,855
|Ощадбанк
|27,89
|27,89
|Monobank (Універсал Банк)
|27,90
|27,85
Нагадаємо, сайт "Сьогодні" радить обмінювати валюту саме в банках. Обмінники досі залишаються менш безпечними – як мінімум тому, що можуть виявитися "підробкою". Наприклад, недавно шахраї за допомогою фіктивного обмінника вкрали у клієнта 68 тисяч доларів. Крім того, можна нарватися на фальшиві купюри – як долари, так і гривні.
До речі, гроші, які надходять в банки від НБУ, оброблені для захисту від коронавируса. Як банкноти проходять карантин, дивіться в сюжеті "Сьогодні":
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