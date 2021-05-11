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Де дешевше купити долари: курс валют ПриватБанку, Monobank та інших

11 травня, 11:16

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Різниця між курсом покупки і продажу американської валюти в головних банках України 11 травня становить до 30 копійок

/ Фото: Pixabay

Після підвищення офіційного курсу долара державні та комерційні банки України теж оголосили "розцінки" на іноземну валюту. Сайт "Сьогодні" порівняв курси валют, які встановили вранці 11 травня столичні філії головних банків країни.

Де дорожче здати долар:

У касах (грн) На карту (грн)
Укргазбанк 27,6027,62
ПУМБ 27,6027,60
Ощадбанк 27,6027,60
Monobank (Універсал Банк)27,5527,65
ПриватБанк 27,4527,50

Де дешевше купити долар:

У касах (грн) На карту (грн)
ПУМБ 27,8027,80
Укргазбанк 27,8027,80
ПриватБанк 27,8627,855
Ощадбанк 27,8927,89
Monobank (Універсал Банк)27,9027,85
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Нагадаємо, сайт "Сьогодні" радить обмінювати валюту саме в банках. Обмінники досі залишаються менш безпечними – як мінімум тому, що можуть виявитися "підробкою". Наприклад, недавно шахраї за допомогою фіктивного обмінника вкрали у клієнта 68 тисяч доларів. Крім того, можна нарватися на фальшиві купюри – як долари, так і гривні.

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До речі, гроші, які надходять в банки від НБУ, оброблені для захисту від коронавируса. Як банкноти проходять карантин, дивіться в сюжеті "Сьогодні":

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні

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