Кабмін зобов'язав АЗС повідомляти про подорожчання пального за три тижні

Уряд постановою запровадив декларування зростання цін на бензин і дизпаливо більш як 1%

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Кабмін включив бензини марок А-92 і А-95, а також дизпаливо до переліку соціально значущих товарів, зростання роздрібних цін на які більш, аніж на 1% має декларуватися.

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Про це йдеться в постанові уряду №450 від 29 березня.

До постанови додано абзац: "Декларування зміни роздрібних цін на бензини марки А-92 та А-95 і дизельне пальне здійснюється суб’єктом господарювання щодо об’єкта (закладу) роздрібної торгівлі у разі збільшення роздрібної ціни товару на 1 відсоток і більше порівняно з роздрібною ціною на момент декларування за 20 днів до початку застосування роздрібної ціни, яка декларується, без урахування дня декларування" .

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Нагадаємо, 2 квітня Кабмін і більшість великих мереж АЗС України підписали меморандум про добросовісну конкуренцію на ринку нафтопродуктів, а також про задоволення потреб споживачів на період карантинних обмежень.

За півтора тижні до того тейдери зірвали джентльменську угоду з Кабміном, через що на АЗС подорожчав бензин.

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