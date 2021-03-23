Трейдери зірвали джентльменський договір з Кабміном: чому на АЗС дорожчає бензин

В Україні третій місяць лихоманить ринок автомобільного пального – вартість бензину і дизпалива продовжує зростати, навіть попри зниження котирувань нафти. Тому сайт "Сьогодні" з'ясовував, чим викликане і чибуде ще подорожчання, після того як ціни знову підскочили.

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Експерти кажуть, що головною новиною минулого тижня стала поява на українському ринку нового великого трейдера, який з 1 квітня поставлятиме в країну дизпаливо і газ з РФ замість колишнього. Це, нагадаємо, близько 25% ринку за кожним видом нафтопродуктів. Тож дефіциту цих видів палива, як побоювалися аналітики, не буде.

"Така швидка заміна доводить: український ринок є досить конкурентним і привабливим", – зазначив заступник директора Науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев.

За словами директора "Консалтингової групи" А-95 "Сергія Куюна, ціни в дрібному гурті взяли курс на зниження, яке тривало весь тиждень. Серед видимих причин, за його словами, можна виділити тільки різке охолодження світового нафтового ринку – з 69 до 63 дол./барр. За підсумками тижня ціни на дрібнооптові партії дизельного палива в середньому знизилися на 27 коп./л. (-1,19%), бензини – на 11-24 коп. (-0,68%).

Не виключено, що зниження цін на автомобільні партії палива (від бензовоза) було б більш значним, якби не новина про припинення поставок ДТ і скрапленого газу швейцарським трейдером, який п'ять років ексклюзивно поставляв в Україну ресурси "Роснефти", впевнений експерт. Знак питання над поставками з 1 квітня змусив ринок нервувати. Але вчора ситуація прояснилася: поставки палива не припиняться.

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Проте ціни пішли в ріст. Геннадій Рябцев пояснює подорожчання тим, що трейдери припинили дотримуватися джентльменських домовленостей з урядом: "низькі ціни в обмін на закриття нелегальних АЗС".

"Тотальної активізації в боротьбі з нелегалами не відбулося, були окремі показові закриття "безпритульних" заправок, які не міняли загальної картини. Схоже, легальні трейдери дали зрозуміти: ціни будуть поступово приведені до економічно обґрунтованих, це зростання приблизно на 1 грн/л", – пояснив Геннадій Рябцев.

Сергій Куюн зазначив, що великі мережі АЗС за вихідні з 19 по 22 березня підняли ціни на бензини і дизельне паливо в межах 0,1-1 грн/л. Зокрема, бензини в мережах ОККО і WOG подорожчали на 50 коп.: А-92 – до 30,49 грн, А-95 – до 31,49 грн. На SOCAR бензини додали 50 коп., ДП – 1 грн. На заправках AMIC, "БРСМ-Нафта", BVS, "Укр-Петроль", "Овіс", Motto, Mango та інших ціни на паливо зросли на 10-50 коп./л. Але головне – найбільша українська мережа групи "Приват" підвищила вартість всіх видів палива на 1 грн/л.

Раніше сайт "Сьогодні" розповів і показав карту, де дешевше заправитися після подорожчання бензину.

І все ж боротьба з нелегальними заправками активізувалася. Як СБУ закрила "безпритульників", дивіться в сюжеті:

Відео: Сьогодні

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