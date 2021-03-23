Ціни на бензин знову стрибнули, чи буде ще подорожчання

Для українських водіїв є дві новини: хороша і погана. Хороша – дефіциту нафтопродуктів не буде. Погана – ціни на пальне знову пішли в ріст, реалізуючи накопичений потенціал подорожчання.

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Що станеться далі з цінами в березні, розповіли наші експерти: директор "Консалтингової групи" А-95 "Сергій Куюн, заступник директора Науково-технічного центру" Психея "Геннадій Рябцев і аналітик ринку скрапленого газу Артем Куюн.

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Що змінилося за тиждень

Ситуація на ринку різко змінилася. Якщо два тижні тому середня вартість бензину, дизпального і автогазу була фактично стабільною, то на минулому тижні ми побачили значне зростання цін. Винятком стала Луганська область, де нафтопродукти і так найдорожчі – тут цінники майже не змінилися (+3 коп./л на бензин). А дизель навіть подешевшав на 7 коп./л.

Максимальні ціни на бензин і ДП зберігаються в Луганській області: 29,50 грн за літр А-92, 30,33 грн за літр А-95, 29,50 грн за літр ДТ.

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Найдешевше заправитися бензином можна в Сумській області, тут його вартість така: 27,02 грн/л – А-92 і 28,02 грн/л – А-95. А ось дизель тепер найдешевший на Харківщині – 28,17 грн/л, у Сумській області він уже коштує 27,53 грн/л (+75 коп./л).

У середньому за тиждень бензини подорожчали на 62 коп./л, ДТ – на 47 коп./л. Найбільше подорожчання відбулося в регіонах, де ціни були найнижчі. Це Чернігівська область (+82 коп./л) і Сумська (+75 коп./л). У більшості регіонів ціни зросли на 35-50 коп./л.

Ціни на газ також зросли – в середньому на 40 коп./л. Найбільше подорожчання – на 51 коп./л – у Житомирській і Черкаській областях, найменше – на 28 коп./л – у Києві. У більшості регіонів ціни зросли на 30-40 коп./л.

Найдорожчий газ у Луганській області – 16,12 грн/л, найдешевший – у Чернігівській – 15,51 грн/л.

Розкид цін значно зменшився щодо всіх видів пального, крім автогазу. На А-92 розкид становить 9,2% (2,48 грн/л) – було 12,4%; на А-95 – 8,2% (2,31 грн/л), було 11,3%; на дизель – 8,6% (2,33 грн/л), було 10,8%; на автогаз – 4,1% (0,61 грн/л).

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Які ціни у всіх регіонах і на скільки вони змінилися за тиждень – див. інфографіку.

Ціни на А-92

Середня ціна по Україні – 27,97 грн/л.

Ціни на А-95

Середня ціна по Україні – 28,98 грн/л.

Ціни на ДП

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Середня ціна по Україні – 28,24 грн/л.

Ціни на LPG

Середня ціна по Україні – 15,79 грн/л.

Аналіз ситуації на ринку

Експерти кажуть, що головною новиною минулого тижня стала поява на українському ринку нового великого трейдера, який з 1 квітня буде постачати в Україну дизпальне і газ із РФ замість колишнього. Це, нагадаємо, близько 25% ринку за кожним видом нафтопродуктів. Тож дефіциту цих видів пального, як побоювалися аналітики, не буде.

"Така швидка заміна доводить: український ринок є досить конкурентним і привабливим", – зазначив Геннадій Рябцев.

За слова Сергія Куюна, ціни на дрібний гурт взяли курс на зниження, яке тривало весь тиждень. Серед видимих причин, за його словами, можна вирізнити тільки різке охолодження світового нафтового ринку – з 69 до 63 дол./бар. За підсумками тижня ціни на дрібногуртові партії дизельного пального в середньому знизилися на 27 коп./л (-1,19%), бензини – на 11-24 коп./л (-0,68%).

Ймовірно, зниження цін на автомобільні партії пального (від бензовоза) було б більш істотним, якби не новина про припинення постачання ДП і скрапленого газу швейцарським трейдером, який п'ять років ексклюзивно постачав в Україну ресурси "Роснафти", впевнений експерт. Знак питання над постачанням з 1 квітня змусив ринок нервуватися. Але вчора ситуація прояснилася: постачання пального не припиняться.

Проте ціни почали зростати. Геннадій Рябцев пояснює подорожчання тим, що трейдери припинили дотримуватися джентльменські домовленості з урядом: "низькі ціни в обмін на закриття нелегальних АЗС".

"Тотальної активізації в боротьбі з нелегалами не відбулося, були окремі показові закриття "бродячих" заправок, які не міняють загальної картини. Схоже, легальні трейдери дали зрозуміти: ціни будуть поступово доведені до економічно обґрунтованих, це зростання приблизно на 1 грн/л ", – пояснив Геннадій Рябцев.

Сергій Куюн зазначив, що великі мережі АЗС за вихідні з 19 по 22 березня підняли ціни на бензини і дизельне пальне в межах 0,1-1 грн/л. Зокрема, бензини в мережах ОККО і WOG подорожчали на 50 коп./л: А-92 – до 30,49 грн/л, А-95 – до 31,49 грн/л. На SOCAR бензини додали 50 коп./л, ДП – 1 грн/л. На заправках AMIC, "БРСМ-Нафта", BVS, "Укр-Петроль", "Овіс", Motto, Mango та ін. ціни на пальне зросли на 10-50 коп./л. Але головне – найбільша українська мережа групи "Приват" підвищила вартість всіх видів пального на 1 грн/л.

Артем Куюн повідомив: на ринку скрапленого газу на минулому тижні також спостерігалося зростання цін.

"У роздрібній мережі "Привату" в середньому ціни підвищилися на 17 коп./л, до 15,15-15,18 грн/л. Але в кількох областях, наприклад у Волинській та Харківській, газ подорожчав на 40-70 коп./л, у деяких інших регіонах – на 10-35 коп./л, – уточнив Артем Куюн. – На 10 коп./л, до 16,49 грн/л, зросла ціна скрапленого газу в мережі ОККО. На АЗС SOCAR ціни на газ підвищилися на 20 коп./л, до 16,48 грн/л. У мережі KLO ціна ресурсу зросла з 16,17 до 16,37 грн/л (+20 коп./л). Такі мережі, як "Автотранс", "Авантаж 7", "БРСМ-Нафта", "Паралель", Marshal, "Укргазвидобування", Motto і Prime, підняли ціни на 10-40 коп./л".

Що може змінитися за тиждень

Прогнози експертів щодо бензину і ДП різняться.

Геннадій Рябцев очікує, що що зростання цін на цьому тижні продовжиться, хоча і сповільниться. Подорожчання бензинів буде в межах 20-25 коп./л, ДП – 15-20 коп./л.

Сергій Куюн упевнений: ціни знову стабілізуються.

"На цьому тижні навряд чи варто очікувати істотних змін. Хороші новини дві: зникнення ризику залишитися без російських постачань і розворот ринку нафти в бік зниження. Це дуже хороші новини напередодні піку споживання. Якщо нафта залишиться "внизу", думаю, зростання цін вже не буде", – підсумував Сергій Куюн.

Артем Куюн бачить два сценарії.

"До кінця тижня – або "тиша", або плюс ще 15-20 коп./л. Але найімовірніше, що середня ціна на автогаз поки не зміниться. Звичайно, можлива корекція цін в окремих мережах, яка мало вплине на загальну картину на ринку", – говорить Сергій Куюн.

І все ж боротьба з нелегальними заправками активізувалася. Як СБУ закрила "волоцюг", дивіться в сюжеті.

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