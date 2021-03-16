Ринок пального: чому може бути дефіцит ДТ і автогазу

В Україні вже два тижні залишаються стабільними ціни на нафтопродукти. У той же час, аналітики паливного ринку кажуть про накопичився потенціалі для подорожчання ще на 1,25-1,70 грн / л через те, що в світі триває зростання цін на нафту. Україна, нагадаємо, є великим імпортером палива – до 85% споживаних обсягів. Проте, ціни на нього стоять.

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Що буде далі в березні з цінами на пальне, розповіли наші експерти: директор "Консалтингової групи" А-95 "Сергій Куюн, заступник директора Науково-технічного центру" Психея "Геннадій Рябцев і аналітик ринку скрапленого газу Артем Куюн.

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Що змінилося за тиждень

Практично у всіх регіонах середня вартість бензину і дизпального змінювалися в межах статистичної похибки – на 1-3 коп. / л, але "в плюс". У 13-ти регіонах з 25-ти ціни на бензин взагалі не змінилися. Найбільше зростання цін виявився в Харківській області, де паливо одне з найдешевших. Тут бензин А-92 подорожчав на 18 коп. /л, А-95 – на 17 коп. / л.

На дизпальне ціни збільшилися трохи більше, ніж по бензинах і майже у всіх регіонах. У більшість областей подорожчання ДТ склало 5-12 коп. / л, причому чим південніше, тим ціни росли значніше. Це можна пояснити: скоро посівна, тракторам потрібен дизель.

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Максимальні ціни на бензин і ДТ зберігаються в Луганській області: 29,47 грн за літр бензину А-92, 30,29 грн за літр А-95, 29,67 грн за літр ДТ (не змінилися).

Найдешевше заправитися можна в Сумській області: тут вартість пального відповідно 26,21 грн / л, 27,21 грн / л і 26,78 грн / л. Подорожчання за тиждень 6-8 коп. / л.

В середньому за тиждень бензини подорожчали на 2 коп. /л, ДТ – на 3 коп. / л.

По газу ціни змінювалися різноспрямовано, але також у межах статистичної похибки – на 2-5 коп. вгору або вниз. Найбільше здешевлення – на 2 коп. / л (Сумська область і Київ), подорожчання – на 5 коп. / л (Харківська, Закарпатська, Кіровоградська).

Найдорожчий газ в Одеській області – 15,66 грн / л, найдешевший в Житомирській – 15,04 грн / л. В середньому за тиждень газ подорожчав на 1 коп. / Л.

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Розкид цін зменшився за всіма видами пального. За А-92 розкид становить 12,4% (3,26 грн / л), було 12,7%, по А-95 – 11,3% (3,08 грн / л), було 11,6%, по дизелю – 10,8% (2,89 грн / л), було 11,1%, по Автогаз – 4,1% (0,62 грн / л), було 4,2%.

Які ціни у всіх регіонах і наскільки вони змінилися за тиждень – см. Інфографіки.

Ціни на А-92

Середня ціна по Україні – 27,35 грн / л

Ціни на А-95

Середня ціна по Україні – 28,36 грн / л

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Ціни на ДТ

Середня ціна по Україні – 27,77 грн / л

Ціни на LPG

Середня ціна по Україні – 15,39 грн / л

Аналіз ситуації на ринку

Експерти кажуть, що минулий тиждень стала продовженням попереднього. Незважаючи на економічну обґрунтованість зростання роздрібних цін на всі види пального, крім газу, майже всі трейдери їх не піднімали, чекаючи виконання джентльменських домовленостей між Кабміном і провідними трейдерами.

"Суть компромісу – уряд посилює боротьбу з набирають силу торговцями підробленим низькоякісним, але дешевим пальним, а трейдери поки припиняють підвищення цін на пальне, нагадав Геннадій Рябцев. – Якщо вплив тіньового сектору вдасться послабити, то споживачі почнуть заправлятися на легальних АЗС, і трейдери зможуть компенсувати втрати від непідвищення роздрібних цін за рахунок збільшення обсягів продажів ".

Сергій Куюн додав, що прем'єр Денис Шмигаль доручив профільним міністерствам, органам контролю провести позапланові перевірки всіх суб'єктів господарювання, які реалізують, зберігають і виробляють пальне. За словами експерта, саме надія на те, що тіньовий ринок вдасться побороти хоча б частково і стримує зростання цін.

Але за останній тиждень, за словами експертів, тотальної активізації податківців та інших структур в боротьбі з нелегалами не відбулося.

"Були окремі показові закриття податкової "бодяжних" заправок, якы не міняють загальної картини, – зазначив Геннадій Рябцев. – При цьому СБУ 11 березня закрила більше ста АЗС, що належать до відомої легальної мережі. Компанію звинувачують в реалізації фальсифікованих нафтопродуктів, незаконного виготовлення підакцизних товарів, ухилення від сплати податків. Природно, що її топ-менеджмент звинувачення заперечує, називаючи їх абсурдними і безпідставними".

А ось Артем Куюн говорить, що на ринку скрапленого газу все як і раніше стабільно. Трейдери великих компаній повідомляють про регулярні поставки, які повністю покривають попит, а також про достатню кількість пропозицій в дрібнооптовому сегменті.

Що може змінитися за тиждень

Головною новиною понеділка стала офіційна заява швейцарського трейдера Proton Energy Group S.A. про те, що він припиняє поставки палива в Україну з 1 квітня 2021 г. Компанія пояснила це рішення своїми ризиками в зв'язку з відкритим переслідуванням силовиків і ризиками контрагентів.

Як роз'яснив Сергій Куюн, СБУ спільно з фіскальною службою блокували роботу компанії "Глуско-Україна", яка управляє однією з найбільших мереж автозаправних станцій, що належать Proton Energy Group S.A. Швидше за все, рішення Proton Energy стало відповіддю на дії силових структур.

Експерт додав, що в 2020 році Proton Energy поставила на український ринок 1,74 млн т дизпалива (23,4% ринку) і 443 тис. т (22,3%) скрапленого газу.

Думки експертів розійшлися. Геннадій Рябцев говорить: незважаючи на те, що вже накопичився потенціал зростання цін на бензин і дизпаливо, і заяву швейцарського трейдера, в найближчі дні на паливному ринку навряд чи щось зміниться.

"Дефіциту пального найближчим часом не буде, ціни теж не повинні відразу спекулятивно рвонути вгору після цієї заяви Proton Energy, – стверджує Геннадій Рябцев. – Ще є час і шанси вирішити питання про відновлення поставок шляхом переговорів або знайти нових постачальників. Але звичайно ж, це збільшило ризики значного зростання цін ".

Сергій Куюн менш оптимістичний. На його думку, напередодні квітня з його піковим весняним споживанням, оперативно замістити такий обсяг поставок можна, але дуже складно – активізація споживання відбувається не тільки в Україні.

"Складно спрогнозувати ситуацію по дизпальному, – упевнений Сергій Куюн. – Якщо буде нестача хоча б 1% в балансі, це здатне неконтрольовано підняти ціни ".

За даними експертів, консультації з стосовно поставок в Україну вже розпочато, рішення повинно бути прийнято на тижні.

Артем Куюн також поки не очікує зростання цін на скраплений газ.

"Газу досить, треба почекати, все чекатимуть прояснення ситуації, – аналізує Артем Куюн. – На цьому тижні не повинно бути зростання цін у зв'язку з побоюванням можливих перебоїв і дефіцитом газу. Але збільшує ризики зростанняцын ближче до 1 квітня, якщо за півмісяця не вдасться домовитися, або знайти нових постачальників ".

Чому зростають ціни на паливо, дивіться в сюжеті

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