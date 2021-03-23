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Цены на бензин снова прыгнули, будет ли еще подорожание

23 марта, 06:00

Александр Панченко Александр Панченко

Эксперты дали различные прогнозы

Для украинских водителей есть две новости: хорошая и плохая. Хорошая – дефицита нефтепродуктов не будет. Плохая – цены на топливо снова пошли в рост, реализуя накопившийся потенциал подорожания.

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Что произойдет дальше с ценами в марте, рассказали наши эксперты: директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев и аналитик рынка сжиженного газа Артем Куюн.

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Что изменилось за неделю

Ситуация на рынке резко изменилась. Если две недели назад средняя стоимость бензина, дизтоплива и автогаза была практически стабильной, то на минувшей неделе мы увидели значительный рост цен. Исключением стала Луганская область, где нефтепродукты и так самые дорогие – здесь ценники почти не изменились (+3 коп./л на бензины). А дизель даже подешевел – на 7 коп./л.

Максимальные цены на бензин и ДТ сохраняются в Луганской области: 29,50 грн за литр А-92, 30,33 грн за литр А-95, 29,50 грн за литр ДТ.

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Дешевле всего заправиться бензином можно в Сумской области, здесь его стоимость такая: 27,02 грн/л – А-92 и 28,02 грн/л – А-95. А вот дизель теперь самый дешевый на Харьковщине – 28,17 грн/л, в Сумской области он уже стоит 27,53 грн/л (+75 коп./л).

В среднем за неделю бензины подорожали на 62 коп./л, ДТ – на 47 коп./л. Самое большое удорожание произошло в регионах, где цены были самые низкие. Это Черниговская (+82 коп./л) и Сумская (+75 коп./л) области. В большинстве регионов цены выросли на 35-50 коп./л.

Цены на газ также выросли – в среднем на 40 коп/л. Самое большое удорожание – на 51 коп./л – в Житомирской и Черкасской областях, самое незначительное – на 28 коп./л – в Киеве. В большинстве регионов рост на 30-40 коп./л.

Самый дорогой газ в Луганской области – 16,12 грн/л, самый дешевый – в Черниговской – 15,51 грн/л.

Разброс цен значительно уменьшился по всем видам топлива, кроме автогаза. На А-92 разброс составляет 9,2% (2,48 грн/л) – было 12,4%; на А-95 – 8,2% (2,31 грн/л), было 11,3%; на дизель – 8,6% (2,33 грн/л) – было 10,8%; на автогаз – 4,1% (0,61 грн/л).

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Какие цены во всех регионах и насколько они изменились за неделю – см. инфографику.

Цены на А-92

Средняя цена по Украине – 27,97 грн/л.

Цены на А-95

Средняя цена по Украине – 28,98 грн/л.

Цены на ДТ

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Средняя цена по Украине – 28,24 грн/л.

Цены на LPG

Средняя цена по Украине – 15,79 грн/л.

Анализ ситуации на рынке

Эксперты говорят, что главной новостью минувшей недели стало появление на украинском рынке нового крупного трейдера, который с 1 апреля будет поставлять в страну дизтопливо и газ из РФ взамен прежнего. Это, напомним, около 25% рынка по каждому виду нефтепродуктов. Так что дефицита этих видов топлива, как опасались аналитики, не будет.

"Такая быстрая замена доказывает: украинский рынок является достаточно конкурентным и привлекательным", – отметил Геннадий Рябцев.

По слова Сергея Куюна, цены в мелком опте взяли курс на снижение, которое продлилось всю неделю. Среди видимых причин, по его словам, можно выделить только резкое охлаждение мирового нефтяного рынка – с 69 до 63 долл./барр. По итогам недели цены на мелкооптовые партии дизельного топлива в среднем снизились на 27 коп./л. (-1,19%), бензины — на 11–24 коп./л (-0,68%).

Не исключено, что снижение цен на автомобильные партии топлива (от бензовоза) было бы более значительным, если бы не новость о приостановке поставок ДТ и сжиженного газа швейцарским трейдером, который пять лет эксклюзивно поставлял в Украину ресурсы "Роснефти", уверен эксперт. Знак вопроса над поставками с 1 апреля заставил рынок нервничать. Но вчера ситуация прояснилась: поставки топлива не прекратятся.

Тем не менее цены пошли в рост. Геннадий Рябцев объясняет подорожание тем, что трейдеры прекратили соблюдать джентльменские договоренности с правительством: "низкие цены в обмен на закрытие нелегальных АЗС".

"Тотальной активизации в борьбе с нелегалами не произошло, были отдельные показательные закрытия "подзаборных" заправок, не меняющие общей картины. Похоже, легальные трейдеры дали понять: цены будут постепенно приведены к экономически обоснованным, это рост примерно на 1 грн/л", – объяснил Геннадий Рябцев.

Сергей Куюн отметил, что крупные сети АЗС за выходные с 19 по 22 марта подняли цены на бензины и дизельное топливо в пределах 0,1-1 грн/л. В частности, бензины в сетях ОККО и WOG подорожали на 50 коп./л: А-92 — до 30,49 грн/л, А-95 — до 31,49 грн/л. На SOCAR бензины прибавили 50 коп./л, ДТ — 1 грн/л. На заправках AMIC, "БРСМ-Нафта", BVS, "Укр-Петроль", "Овис", Motto, Mango и др. цены на топливо выросли на 10-50 коп./л. Но главное – самая крупная украинская сеть группы "Приват" повысила стоимость всех видов топлива на 1 грн/л.

Артем Куюн сообщил: на рынке сжиженного газа на минувшей неделе также наблюдался рост цен.

"В розничной сети "Привата" в среднем цены повысились на 17 коп./л, до 15,15-15,18 грн/л. Но в ряде областей, например в Волынской и Харьковской, газ подорожал на 40-70 коп./л, в некоторых других регионах — на 10-35 коп./л, – уточнил Артем Куюн. – На 10 коп./л, до 16,49 грн/л, выросла цена сжиженного газа в сети ОККО. На АЗС SOCAR цены на газ повысились на 20 коп./л, до 16,48 грн/л. В сети KLO цена ресурса выросла с 16,17 до 16,37 грн/л (+20 коп./л). Такие сети, как "Автотранс", "Авантаж 7", "БРСМ-Нафта", "Параллель", Marshal, "Укргаздобыча", Motto и Prime, подняли цены на 10-40 коп./л".

Что может измениться за неделю

Прогнозы экспертов относительно бензина и ДТ разнятся.

Геннадий Рябцев ожидает, что рост цен на этой неделе продолжится, хотя и замедлится. Подорожание бензинов будет в пределах 20-25 коп./л, ДТ – 15-20 коп./л.

Сергей Куюн уверен: цены опять стабилизируются.

"На этой неделе вряд ли стоит ожидать существенных изменений. Хорошие новости две: исчезновение риска остаться без российских поставок и разворот рынка нефти в сторону снижения. Это очень хорошие новости накануне пика потребления. Если нефть останется "внизу", думаю, роста цен уже не будет", – подытожил Сергей Куюн.

Артем Куюн видит два сценария.

"До конца недели – или "тишина", или плюс еще 15-20 коп./л. Но вероятнее, что средняя цена на автогаз пока не изменится. Конечно, не исключена корректировка цен в отдельных сетях, которая мало повлияет на общую картину на рынке", – говорит Сергей Куюн.

И все же борьба с нелегальными заправками активизировалась. Как СБУ закрыла "подзаборников", смотрите в сюжете.

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Источник: Сегодня

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