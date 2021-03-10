Ціни на бензин в Україні зростатимуть й далі. Чому так?

В Україні сповільнилося зростання цін на бензин, але ця рівновага – хитка. І важливо пам'ятати, що Україна імпортує 85% нафтопродуктів, а нафта дорожчає. Тому в подальшому ціни на пальне мають ще підвищитися.
Про це сайту "Сьогодні" розповів директор "Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн. Він навів цифри, що стали основою для такого прогнозу.
З розрахунків видно, що в відсотковому співвідношенні ціни в Україні ще не відіграли все глобальне зростання цін на нафту і нафтопродукти.
З 1 листопада 2020 року по 4 березня 2021 року зростання цін на ринку півночі і заходу Європи було таким:
- нафта – з 37 до 67 дол./барель (+81%);
- бензин А-95 – з 357 до 629 дол./т (+76%);
- дизпальне – з 315 до 553 дол./т (+75,5%) .
А в Україні темпи зростання за той же час були наступними:
- оптова (закупівельна) ціна на бензин А-95: з: 25 500 до 33 230 грн/т (+5,83 грн/л, +30,3%);
- на дизпальне: з 19 420 до 26 060 грн/т (+5,51 грн/л, +34,2%).
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Середні ціни на АЗС зросли так:
- на бензин А-95 – з 24,19 до 28,33 грн/л (+4,14 грн/л, +17,1%);
- на дизпальне – з 23,46 до 27,73 грн/л (+4,27 грн/л, +18,2%).
А про те, де зараз дешевше заправитися в Україні, дізнавайтеся в спеціальному матеріалі сайту "Сьогодні" – Ринок пального: чому ціни зупинилися і чи чекати нового стрибка.
Як нафтові котирування впливають на вартість бензину в Україні, дивіться у відеодуелі експертів:
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