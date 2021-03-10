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Ціни на бензин в Україні зростатимуть й далі. Чому так?

10 березня, 10:26

Ксенія Капустинська , Олександр Панченко

Спеціаліст порівняв європейське подорожчання з українським

В Україні сповільнилося зростання цін на бензин, але ця рівновага – хитка. І важливо пам'ятати, що Україна імпортує 85% нафтопродуктів, а нафта дорожчає. Тому в подальшому ціни на пальне мають ще підвищитися.

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Про це сайту "Сьогодні" розповів директор "Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн. Він навів цифри, що стали основою для такого прогнозу.

З розрахунків видно, що в відсотковому співвідношенні ціни в Україні ще не відіграли все глобальне зростання цін на нафту і нафтопродукти.

З 1 листопада 2020 року по 4 березня 2021 року зростання цін на ринку півночі і заходу Європи було таким:

  • нафта – з 37 до 67 дол./барель (+81%);
  • бензин А-95 – з 357 до 629 дол./т (+76%);
  • дизпальне – з 315 до 553 дол./т (+75,5%) .

А в Україні темпи зростання за той же час були наступними:

В тренді
Ціни на бензин в Україні зростатимуть й далі. Чому так?
  • оптова (закупівельна) ціна на бензин А-95: з: 25 500 до 33 230 грн/т (+5,83 грн/л, +30,3%);
  • на дизпальне: з 19 420 до 26 060 грн/т (+5,51 грн/л, +34,2%).
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Читайте також: Взяти АЗС "на гарячому": чому активізувалися тіньові продажі пального

Середні ціни на АЗС зросли так:

  • на бензин А-95 – з 24,19 до 28,33 грн/л (+4,14 грн/л, +17,1%);
  • на дизпальне – з 23,46 до 27,73 грн/л (+4,27 грн/л, +18,2%).

А про те, де зараз дешевше заправитися в Україні, дізнавайтеся в спеціальному матеріалі сайту "Сьогодні" – Ринок пального: чому ціни зупинилися і чи чекати нового стрибка.

Як нафтові котирування впливають на вартість бензину в Україні, дивіться у відеодуелі експертів:

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ціни нафта бензин ціни на бензин Сергій Куюн

Джерело: Сьогодні

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