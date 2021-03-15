Перед посівною Україна може залишитися без дизпального, а його ціна – стрибнути вгору

Українському ринку пального незабаром загрожують потрясіння. Причина – початок перевірок силовими структурами продавців нафтопродуктів через те, що ціни на пальне рвонули вгору. У відповідь зарубіжна компанія, що володіє однією з перевірених мереж, заявила, що з 1 квітня припиняє постачання пального в Україну. Обсяги постачання – близько чверті ринку дизпального і зрідженого автогазу. Як може розвиватися ситуація, з'ясував сайт "Сьогодні".

Що сталося

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Як розповів нам експерт ринку пального, заступник директора НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев, 11 березня СБУ блокувала роботу більш ніж сотні АЗС, що належать відомій мережі Glusco. Компанію звинувачують у реалізації фальсифікованих нафтопродуктів, незаконному виготовленні підакцизних товарів, ухиленні від сплати податків.

Звинувачення від правоохоронних органів на адресу мережі АЗС в компанії назвали абсурдними і безпідставними.

За словами Геннадія Рябцева, планувалося, що під удар потраплять насамперед нелегали. Але вийшло інакше: силовики блокували роботу сотні АЗС легальної мережі.

Директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн пояснив нам, що компанія "Глуско-Україна" управляє однією з найбільших мереж автозаправних станцій, які належать швейцарській структурі Proton Energy Group S.A. Остання є великим постачальником нафтопродуктів на ринок України. Швидше за все, рішення Proton Energy стало відповіддю на дії силових структур.

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Експерт додав, що в 2020 році Proton Energy постачила на український ринок 1,74 млн т дизпального (23,4% ринку) і 443 тис. т (22,3%) скрапленого газу.

"Близько 85% постачань Proton Energy Group S.A. здійснює за річними терм-контрактами. Клієнтами є найбільші гравці ринку України: Wexler Group, ОККО, WOG, KLO, Glusco, "Альянс Енерго Трейд", "Автотранс", "Надія", "Авантаж" та інші", – уточнив Сергій Куюн.

Чи чекати дефіциту пального

Експерти розійшлися в думці. Геннадій Рябцев говорить: незважаючи на те, що вже накопичився потенціал для зростання цін на бензин і дизпальне, і заяву швейцарського трейдера, у найближчі дні на ринку пального навряд чи щось зміниться.

"Дефіциту пального найближчим часом не буде, ціни теж не мають відразу спекулятивно рвонути вгору після цієї заяви Proton Energy, – стверджує Геннадій Рябцев. – Ще є час і шанси вирішити питання про відновлення постачання шляхом переговорів або знайти нових постачальників. Але, звичайно ж, це збільшило ризики значного зростання цін".

Сергій Куюн менш оптимістичний. На його думку, напередодні квітня з його піковим весняним споживанням новина про зупинку постачання не дуже хороша. Оперативно замістити такий обсяг можна, але дуже складно – активізація споживання відбувається не тільки в Україні.

"Щодо дизелю основний вихід – постачання морем, його треба наростити вдвічі – до 200 тис. т. Минулого року в середньому було 65 тис. т, рекорд зафіксований восени 2019 року – 153 тис. т, – говорить Сергій Куюн. – Проблема не в портах – їх потужність для приймання з моря надлишкова, а в залізниці. Є надія, що до травня трейдери намацають додаткові обсяги постачань, зокрема з Польщі, Литви, Білорусі. Ну і чекаємо реакції українських нафтопереробників, зокрема "Укртатнафти". Швидко замістити обсяги зрідженого газу також не вдасться".

Що буде з цінами?

Щодо газу перше підвищення може становити до гривні на літрі. І це тільки через більш витратну логістику альтернативних постачань. Незалежно від цієї ситуації, очікується підвищення закупівельних цін через тривалу нестачу на зовнішньому ринку. Тож гривнею на літрі справа явно не обмежиться. Але без пального ця категорія споживачів не залишиться – завжди є бензин.

"Складніше спрогнозувати ситуацію щодо дизпального, – упевнений Сергій Куюн. – Тут логістичний складник великого ролі не відіграє, все залежатиме від достатності пропонування. Якщо буде нестача хоча б 1% в балансі, це може неконтрольовано підняти ціни. Починає працювати ланцюгова реакція: на якійсь АЗС пропадає пальне, споживачі в паніці накидаються на інші станції, заправляючи повні баки тощо. В кінцевому підсумку АЗС, швидше за все, будуть обмежувати вільний продаж, бо підвищувати ціни для охолодження попиту може бути небезпечно. Ну і, звичайно ж, на повну дістанеться промспоживачам – гуртові ціни будуть на всю котушку".

За даними експертів, консультації щодо постачання пального в Україну вже розпочато, рішення має бути прийнято на тижні.

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Про те, чому ростуть ціни на пальне нині, дивіться в сюжеті.

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