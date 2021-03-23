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Карта. Де дешевше заправитися після подорожчання бензину

23 березня, 09:09

Ксенія Капустинська , Олександр Панченко

Топ областей з найдешевшим і найдорожчим бензином А-95 в Україні

Для українських водіїв є дві новини: хороша і погана. Хороша – дефіциту нафтопродуктів не буде. Погана – ціни на паливо знову пішли в ріст, реалізуючи накопичився потенціал подорожчання, з'ясував сайт "Сьогодні".

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Середня ціна А-95 по Україні – 28,98 грн/л. Але ціни традиційно різняться в залежності від регіону.

ТОП-3 регіонів з найдешевшим бензином А-95:

  1. Сумська область – 28,02 грн/л;
  2. Харківська – 28,26;
  3. Чернігівська – 28,49.

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ТОП-3 регіонів з найдорожчим літром А-95:

  1. Луганська область – 30,33;
  2. Київ – 30,06;
  3. Львівська область – 29,66.

Подорожчання бензину експерти пояснюють тим, що трейдери припинили дотримуватися джентльменські домовленості з урядом: "низькі ціни в обмін на закриття нелегальних АЗС".

І все ж боротьба з нелегальними заправками активізувалася. Як СБУ закрила "підзаборників", дивіться в сюжеті:

Відео: Сьогодні

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бензин подорожчання паливо карта АЗС А-95 пальне

Джерело: Сьогодні

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