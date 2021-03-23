Карта. Де дешевше заправитися після подорожчання бензину

Топ областей з найдешевшим і найдорожчим бензином А-95 в Україні

Для українських водіїв є дві новини: хороша і погана. Хороша – дефіциту нафтопродуктів не буде. Погана – ціни на паливо знову пішли в ріст, реалізуючи накопичився потенціал подорожчання, з'ясував сайт "Сьогодні".

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Середня ціна А-95 по Україні – 28,98 грн/л. Але ціни традиційно різняться в залежності від регіону.

ТОП-3 регіонів з найдешевшим бензином А-95:

Сумська область – 28,02 грн/л; Харківська – 28,26; Чернігівська – 28,49.

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ТОП-3 регіонів з найдорожчим літром А-95:

Луганська область – 30,33; Київ – 30,06; Львівська область – 29,66.

Подорожчання бензину експерти пояснюють тим, що трейдери припинили дотримуватися джентльменські домовленості з урядом: "низькі ціни в обмін на закриття нелегальних АЗС".

І все ж боротьба з нелегальними заправками активізувалася. Як СБУ закрила "підзаборників", дивіться в сюжеті:

Відео: Сьогодні

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