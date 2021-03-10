Кабмін домовився з продавцями бензину. Як це вплине на ціни?

В Україні посилять боротьбу з нелегальними заправками, які продають "бодягу"

"Джентльменські домовленості" між Кабміном і провідними трейдерами ринку пального допоможуть стримати ціни на бензин, але ефект буде тимчасовим. За домовленістю з урядом, "білі" продавці пального погодилися притримати ціни в обмін на боротьбу з тіньовими виробниками пального.

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Про це сайту "Сьогодні" розповів заступник директора Науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев.

"Суть компромісу – уряд посилює боротьбу з "бодяжниками", які набирають силу; трейдери поки припиняють підвищення цін на паливо. Якщо вплив тіньового сектору вдасться послабити, споживачі почнуть заправлятися на легальних АЗС, і трейдери зможуть компенсувати втрати від непідвищення роздрібних цін за рахунок збільшення обсягів продажів", – роз'яснив Рябцев.

Ці домовленості повною мірою офіційно не розголошуються. Але прем'єр-міністр Денис Шмигаль саме сьогодні, 10 березня, анонсував посилення заходів по боротьбі з незаконним обігом пального. Зокрема, глава уряду дав доручення:

АМКУ повинен провести перевірку продавців;

Митна служба, Держпродспоживслужба і Держекоінспекція повинні надати плани лабораторних досліджень якості пального і запропонувати варіанти створення державної системи контролю;

поліція, ДФС і ДСНС активніше шукатимуть нелегальних виробників і трейдерів, причому у співпраці з представниками "білого" ринку.

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До речі, згідно з дослідженням консалтингової групи "А-95", 2020 року в Україні працювало 24 нелегальних підприємства з виробництва пального з місячним обсягом переробки 30-35 тис. тонн. Директор групи Сергій Куюн оцінює сукупні втрати бюджету від діяльності нелегального сегмента ринку пального за 9 місяців 2020 року в 9-15 млрд грн (1-1,5% доходів скарбниці).

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А про те, де зараз дешевше заправитися в Україні, дізнавайтеся в спеціальному матеріалі сайту "Сьогодні" – Ринок пального: чому ціни зупинилися і чи чекати нового стрибка.

Як нафтові котирування впливають на вартість бензину в Україні, дивіться у відеодуелі експертів:

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