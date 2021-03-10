Ринок пального: чому ціни зупинилися і чи чекати нового стрибка

З настанням весни українські автомобілісти полегшено зітхнули: галоп цін на бензин і дизпальне припинився. У середньому по країні за 9 днів березня ціни підвищилися на 10 коп./л, але це в 10 разів менше, ніж вони росли в останні два тижні лютого. Зріджений автогаз навіть подешевшав. Також в Україні почалася перевірка "космічних" цін на бензин.

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Що буде з цінами на пальне до середини березня, розповіли наші експерти: директор "Консалтингової групи" А-95 "Сергій Куюн, заступник директора Науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев і аналітик ринку скрапленого газу Артем Куюн.

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Що змінилося за тиждень

Картина у регіонах вийшла строката. У семи областях бензин і ДП подорожчали від 12 до 53 коп./л, (Полтавська обл.), у 13 – подорожчали на 2-10 коп./л, у чотирьох – не змінилися. А в Києві бензин подешевшав на 28 коп./л, ДП – на 10 коп./л.

Максимальні ціни на бензин і ДП зберігаються в Луганській області: 29,47 грн за літр бензину А-92, 30,29 грн за літр А-95, 29,67 грн за літр ДП.

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Найдешевше заправитися можна в Сумській області: тут вартість пального відповідно 26,15 грн/л, 27,14 грн/л і 26,70 грн/л.

У середньому за тиждень бензин А-92 і ДП подорожчали на 9 коп./л, А-95 – на 10 коп./л.

Ціни на газ, який за лютий став "золотим", також змінювалися різноспрямовано, розкид становив від -11 коп./л, (Житомирська обл.) до +10 коп./л, (Волинська обл.). Найдорожчий газ в Одеській області – 15,67 грн/л, найдешевший у Житомирській – 15,04 грн/л. У середньому за тиждень газ подешевшав на 1 коп./л.

Розкид цін зменшився на бензини і дизпальне і збільшився на автогаз. На А-92 розкид становить 12,7% (3,32 грн/л), було 13,4%; на А-95 – 11,6% (3,15 грн/л), було 12,3%; на дизель – 11,1% (2,97 грн/л), було 11,8%; на автогаз – 4,2% (0,63 грн/л), було 3,8%.

Які ціни в усіх регіонах і як вони змінилися за тиждень – див. інфографіку.

Ціни на А-92

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Середня ціна по Україні – 27,33 грн/л

Ціни на А-95

Середня ціна по Україні – 28,34 грн/л

Ціни на ДП

Середня ціна по Україні – 27,74 грн/л

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Ціни на LPG

Середня ціна по Україні – 15,38 грн/л

Аналіз ситуації на ринку

За словами експертів, нині на ринку склалася багатовекторна система факторів, які в підсумку компенсують вплив один одного, утримуючи нестійку рівновагу. Це сприяло тимчасовому припиненню зростання цін.

"В Україні цінова пружина стискалася три місяці через знижене споживання і високе постачання пального під час січневих свят, локдауну і через подальші погодні умови. Тепер ця пружина швидко розпрямляється у міру відновлення запасів і зростання цін на нафту. Ми спостерігаємо значне випередження темпів зростання закупівельних цін, жорстко прив'язаних до світових, над підвищенням цінників на АЗС. Це говорить про те, що є значний потенціал зростання. Для бензину – близько 1,70 грн/л, для дизпального – 1,25 грн/л", – говорить Сергій Куюн.

Експерт навів цифри, що роз'яснюють, чому ціни мають ще підвищитися, нагадавши, що Україна імпортує 85% нафтопродуктів.

З 1 листопада 2020 року по 4 березня 2021 року зростання цін на ринку півночі та заходу Європи становило:

на нафту – з 37 до 67 дол./барель (+81%);

на бензин А-95 – з 357 до 629 дол./т (+76 %);

на дизпальне: з 315 до 553 дол./т (+75,5%).

За аналогічний період в Україні темпи зростання були такі: ціна на гурт (закупівельна) на бензин А-95: з 25 500 до 33 230 грн/т (+5,83 грн/л, +30,3%); на дизпальне: з 19 420 до 26 060 грн/т (+5,51 грн/л, +34,2%).

Середні ціни на АЗС зросли так:

бензин А-95 – з 24,19 до 28,33 грн/л (+4,14 грн/л, +17,1%);

дизпальне – з 23,46 до 27,73 грн/л (+4,27 грн/л, +18,2%).

Амортизатором зростання роздрібних цін в Україні Сергій Куюн називає стрімке розширення тіньового ринку нафтопродуктів, який, не сплачуючи податки, може не помічати повною мірою зміни зовнішньої кон'юнктури. Зростають обсяги виробництва на міні-НПЗ, поновлюється діяльність закритих рік тому під час перевірок нелегальних заправних станцій. Ціни тут набагато нижчі, ніж на легальних заправках, але за якість "бодяги" ніхто поручиться.

За дослідженням "А-95", у 2020 році в Україні працювали 24 нелегальних підприємства з виробництва пального з місячним обсягом переробки 30-35 тис. т. Найбільша частка нелегальної реалізації пального була властива зрідженому газу – 524 тис. т (35% ринку) і "дизелю" -1 млн. т (19% ринку).

Сергій Куюн оцінює сукупні втрати бюджету від діяльності нелегального сегменту ринку пального за 9 місяців 2020 року в 9-15 млрд грн (1-1,5% доходів скарбниці).

Геннадій Рябцев згадав ще один чинник, який тимчасово стримує зростання цін – це недавні неафішовані джентльменські домовленості між Кабміном і провідними трейдерами.

"Суть компромісу – уряд посилює боротьбу з "бодяжниками", які набирають силу, трейдери поки припиняють підвищення цін на пальне. Якщо вплив тіньового сектору вдасться послабити, то споживачі почнуть заправлятися на легальних АЗС і трейдери зможуть компенсувати втрати від непідвищення роздрібних цін завдяки збільшенню обсягів продажу"- роз'яснив Геннадій Рябцев.

А ось на ринку автогазу поки все спокійно. Як розповів нам Артем Куюн, вартість дрібного гурту зрідженого газу (від бензовоза) залишається стабільною.

"Середня ціна газу за тиждень знизилася на 40 грн/т до 24 710 грн/т, – говорить Артем Куюн. – Залежно від регіону, ціни перебувають у коридорі 24 100 – 25 000 грн/т. Трейдери великих компаній повідомляють про стабільні постачання, які повністю покривають попит, а також про достатню кількість пропозицій у дрібнооптовому сегменті".

Що може змінитися за тиждень

Незважаючи на наявні причини зростання цін на бензин і дизпальне, експерти не прогнозують, що вони проявляться сповна до кінця нинішнього тижня.

"Вартість основних марок нафтопродуктів у роздрібній мережі зберігає потенціал подальшого зростання в діапазоні 1,25-1,7 грн/л, – говорить Сергій Куюн. – Але до 15 березня він може не реалізуватися в повному обсязі, хоча в окремих мережах можливе корегування цін".

Геннадій Рябцев упевнений, що ціни в роздробі щонайменше тиждень підвищуватися не будуть. За його словами, потрібен час, щоб зрозуміти, як виконуються домовленості щодо боротьби з тіньовим ринком пального.

"Нині ці політичні моменти превалюють над арифметичними розрахунками. Але приєдналися не всі оператори ринку, тому частина мереж може продовжити підвищення цін, зважаючи на економічні чинники", – уточнив Геннадій Рябцев.

Артем Куюн не змінив свій прогноз тижневої давнини. За його словами, ринок зрідженого газу збалансований, і цей стан може зберегтися не тільки цього тижня, а й протягом усього березня. Тому роздрібні ціни на газ поки не зміняться.

Пішоходів навряд чи так хвилює підвищення цін на пальне, як водіїв. Але пішохід також учасник дорожнього руху, і в нього є не тільки права, а й обов'язки, виконання яких допоможе пішоходу зберегти своє здоров'я, а то й життя. Детальніше дивіться в сюжеті.

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