Взяти АЗС "на гарячому": чому активізувалися тіньові продажі пального

На ринку скупчилися великі обсяги "паленого" пального з міні-НПЗ

Мережі українських автозаправок підкоригували вартість пального в бік збільшення, однак середнє зростання цін виявилося набагато меншим від економічно обґрунтованого через активізацію тіньового сектору.

Реклама

За словами директора консалтингової групи "А-95" Сергія Куюна, це аномальна ситуація, коли деякі мережі економ-сегменту продовжують торгувати нібито собі в збиток, втрачаючи 0,9-1,1 грн на кожному літрі пального:

"Ціни у них нижчі на 2 грн, аніж у "Привата", націнка у якого 30 коп./л. Але наші розрахунки справедливі лише в разі реалізації легальних нафтопродуктів і без урахування схем з уникнення оподаткування. Схоже, застосовувати їх до українського паливного ринку передчасно".

На думку експерта, така ситуація зайвий раз підтверджує наявність великих обсягів нелегального низькоякісного, але дешевого пального міні-НПЗ і активного використання схем з ухилення від сплати податків.

Читайте також: "Схеми" і неякісний бензин: як міні-НПЗ впливають на ціну пального в Україні

З Куюном згоден і заступник директора науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев, який оцінив нинішній обсяг тіньового ринку в 20%, а втрати бюджету – в 4 млрд грн на рік.

Реклама

За словами експертів, головна причина активізації тіньового продажу – мораторій на перевірки бізнесу на період карантину.

"Податківці віддалено бачать за звітністю, що в роздробі палива продано більше, аніж закуплено в гурті, але зробити нічого не можуть, треба брати "на гарячому", а виїзні перевірки заборонені", – резюмував Рябцев.

Раніше сайт "Сьогодні" писав, що українців чекає чергове подорожчання автогазу та бензину.

Більше читайте на сайті "Сьогодні" в статті: "Пальне дорожчає семимильними кроками: коли ціни перестануть зростати".

Щоб заощадити на кількості рейсів за подорожчання палива, чимало перевізників перевантажують фури. В Україні почали боротися з такими "винахідниками". Детальніше дивіться в сюжеті:

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама