В Україні почалася перевірка "космічних" цін на бензин

В уряді сподіваються домовитися з великими мережами АЗС

Через стрімке зростання цін на бензин в Україні почалася перевірка ситуації на ринку пального. Її проводять Міністерство енергетики та Антимонопольний комітет.

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Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, Кабмін веде діалог з основними мережами, що займаються продажем нафтопродуктів.

"У мене є надія, що ситуація буде врегульована, стабілізована найближчим часом", – сказав прем'єр.

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При цьому він уточнив, що великі мережі АЗС заговорили про легалізацію імпорту нафтопродуктів з Білорусі та Росії.

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Нагадаємо, минулого тижня ціни на бензин і дизпальне злетіли на 1,2 грн за літр. Раніше експерти дали два прогнози, як зміняться ціни на вже "золотий" бензин.

А про те, як нафтові котирування впливають на вартість бензину в Україні, дізнавайтеся з відеодуелі експертів:

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