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Трейдеры сорвали джентльменский уговор с Кабмином: почему на АЗС дорожает бензин

23 марта, 14:19

Александр Панченко , Игорь Тимофеев

Легальные продавцы требуют закрытия подзаборных "нелегалов"

В Украине третий месяц лихорадит рынок автомобильного горючего – стоимость бензина и дизтоплива продолжает расти, даже несмотря на снижение котировок нефти. Поэтому сайт "Сегодня" выяснял, чем вызвано и будет ли еще подорожание, после того как цены снова подпрыгнули.

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Эксперты говорят, что главной новостью прошлой недели стало появление на украинском рынке нового крупного трейдера, который с 1 апреля будет поставлять в страну дизтопливо и газ из РФ взамен прежнего. Это, напомним, около 25% рынка по каждому виду нефтепродуктов. Так что дефицита этих видов топлива, как опасались аналитики, не будет.

"Такая быстрая замена доказывает: украинский рынок является достаточно конкурентным и привлекательным", – отметил замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

По словам директора "Консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна, цены в мелком опте взяли курс на снижение, которое продлилось всю неделю. Среди видимых причин, по его словам, можно выделить только резкое охлаждение мирового нефтяного рынка – с 69 до 63 долл./барр. По итогам недели цены на мелкооптовые партии дизельного топлива в среднем снизились на 27 коп./л. (-1,19%), бензины — на 11–24 коп. (-0,68%).

Не исключено, что снижение цен на автомобильные партии топлива (от бензовоза) было бы более значительным, если бы не новость о приостановке поставок ДТ и сжиженного газа швейцарским трейдером, который пять лет эксклюзивно поставлял в Украину ресурсы "Роснефти", уверен эксперт. Знак вопроса над поставками с 1 апреля заставил рынок нервничать. Но вчера ситуация прояснилась: поставки топлива не прекратятся.

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Тем не менее цены пошли в рост. Геннадий Рябцев объясняет подорожание тем, что трейдеры прекратили соблюдать джентльменские договоренности с правительством: "низкие цены в обмен на закрытие нелегальных АЗС".

"Тотальной активизации в борьбе с нелегалами не произошло, были отдельные показательные закрытия "подзаборных" заправок, не меняющие общей картины. Похоже, легальные трейдеры дали понять: цены будут постепенно приведены к экономически обоснованным, это рост примерно на 1 грн/л", – объяснил Геннадий Рябцев.

Сергей Куюн отметил, что крупные сети АЗС за выходные с 19 по 22 марта подняли цены на бензины и дизельное топливо в пределах 0,1-1 грн/л. В частности, бензины в сетях ОККО и WOG подорожали на 50 коп.: А-92 — до 30,49 грн, А-95 — до 31,49 грн. На SOCAR бензины прибавили 50 коп., ДТ — 1 грн. На заправках AMIC, "БРСМ-Нафта", BVS, "Укр-Петроль", "Овис", Motto, Mango и других цены на топливо выросли на 10-50 коп./л. Но главное – самая крупная украинская сеть группы "Приват" повысила стоимость всех видов топлива на 1 грн/л.

Ранее сайт "Сегодня" рассказал и показал карту, где дешевле заправиться после подорожания бензина.

И все же борьба с нелегальными заправками активизировалась. Как СБУ закрыла "подзаборников", смотрите в сюжете:

Видео: Сегодня

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бензин подорожание АЗС цена на нефть трейдеры дизельное топливо

Источник: Сегодня

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