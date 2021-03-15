В Украине может подорожать дизтопливо – трейдеры не исключают дефицит

Украинскому рынку топлива вскоре грозят потрясения. Причина – начало проверок силовыми структурами продавцов нефтепродуктов из-за того, что цены на топливо рванули вверх. В ответ зарубежная компания, владеющая одной из проверяемых сетей, заявила, что с 1 апреля прекращает поставки топлива в Украину. Объемы поставок – около четверти рынка дизтоплива и сжиженного автогаза. Как может развиваться ситуация, выяснил сайт "Сегодня".

Что произошло

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Как рассказал нам эксперт топливного рынка замдиректора НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев, 11 марта СБУ блокировала работу более ста АЗС, принадлежащих известной сети Glusco. Компанию обвиняют в реализации фальсифицированных нефтепродуктов, незаконном изготовлении подакцизных товаров, уклонении от уплаты налогов.

Обвинения от правоохранительных органов в адрес сети АЗС в компании назвали абсурдными и безосновательными.

По словам Геннадия Рябцева, планировалось, что под удар попадут прежде всего нелегалы. Но получилось иначе: силовики блокировали работу сотни АЗС легальной торговой сети.

Директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн разъяснил нам, что компания "Глуско-Украина" управляет одной из крупнейших сетей автозаправочных станций, принадлежащих швейцарской структуре Proton Energy Group S.A. Последняя является крупным поставщиком нефтепродуктов на рынок Украины. Скорее всего, решение Proton Energy стало ответом на действия силовых структур.

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Эксперт добавил, что в 2020 году Proton Energy поставила на украинский рынок 1,74 млн т дизтоплива (23,4% рынка) и 443 тыс. т (22,3%) сжиженного газа.

"Около 85% поставок Proton Energy Group S.A. осуществляет по годовым терм-контрактам. Клиентами являются крупнейшие игроки рынка Украины: Wexler Group, ОККО, WOG, KLO, Glusco, "Альянс Энерго Трейд", "Автотранс", "Надежда", "Авантаж" и другие", – уточнил Сергей Куюн.

Ждать ли дефицита топлива

Мнения экспертов разошлись. Геннадий Рябцев говорит, что, несмотря на уже накопившийся потенциал роста цен на бензин и дизтопливо и заявление швейцарского трейдера, в ближайшие дни на топливном рынке вряд ли что-то изменится.

"Дефицита топлива в ближайшее времени не будет, цены тоже не должны сразу спекулятивно рвануть вверх после этого заявления Proton Energy, – утверждает Геннадий Рябцев. – Еще есть время и шансы решить вопрос о возобновлении поставок путем переговоров либо найти новых поставщиков. Но, конечно же, это увеличило риски значительного роста цен".

Сергей Куюн менее оптимистичен. По его мнению, накануне апреля с его пиковым весенним потреблением новость об остановке поставок не очень хорошая. Оперативно заместить такой объем можно, но очень сложно – активизация потребления происходит не только в Украине.

"По дизелю основной выход – поставки по морю, их надо нарастить вдвое, до 200 тыс. т. В прошлом году в среднем было 65 тыс. т, рекорд зафиксирован осенью 2019 года – 153 тыс. т, – говорит Сергей Куюн. – Проблема не в портах – их мощность по приемке с моря избыточна, а в железной дороге. Есть надежда, что к маю трейдеры нащупают дополнительные объемы поставок, в частности из Польши, Литвы, Беларуси. Ну и ждем реакции украинских нефтепереработчиков, в частности "Укртатнафты". Быстро заместить объемы сжиженного газа также не удастся".

Что будет с ценами?

Первое повышение цены на газ может составить до гривни на литре. И это только за счет более затратной логистики альтернативных поставок. Независимо от этой ситуации, ожидается повышение закупочных цен из-за продолжающейся нехватки на внешнем рынке. Так что гривней на литре дело, очевидно, не ограничится. Но без топлива эта категория потребителей не останется – всегда есть бензин.

"Сложнее спрогнозировать ситуацию по дизтопливу, – уверен Сергей Куюн. – Здесь логистическая составляющая значительной роли не сыграет – все будет зависеть от достаточности предложения. Если будет нехватка хотя бы 1% в балансе, это способно неконтролируемо взвинтить цены. Начинает работать цепная реакция: на какой-то АЗС пропадает топливо, потребители в панике набрасываются на другие станции, заправляя полные баки, и так далее. В конечном счете АЗС, скорее всего, будут ограничивать свободную продажу, так как повышать цены для охлаждения спроса может оказаться чревато. Ну и, конечно же, по полной достанется промпотребителям – оптовые цены будут на всю катушку.

По данным экспертов, консультации по поводу поставок в Украину уже начаты, решение должно быть принято на неделе.

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О том, почему растут цены на топливо сейчас, смотрите в сюжете.

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