Карта. Где дешевле заправиться после подорожания бензина

Для украинских водителей есть две новости: хорошая и плохая. Хорошая – дефицита нефтепродуктов не будет. Плохая – цены на топливо снова пошли в рост, реализуя накопившийся потенциал подорожания, выяснил сайт "Сегодня".
Средняя цена А-95 по Украине – 28,98 грн/л. Но цены традиционно разнятся в зависимости от региона.
ТОП-3 региона с самым дешевым бензином А-95:
- Сумская область – 28,02 грн/л;
- Харьковская – 28,26;
- Черниговская – 28,49.
ТОП-3 региона с самым дорогим литром А-95:
- Луганская область – 30,33;
- Киев – 30,06;
- Львовская область – 29,66.
Нынешнее подорожание бензина эксперты объясняют тем, что трейдеры прекратили соблюдать джентльменские договоренности с правительством: "низкие цены в обмен на закрытие нелегальных АЗС".
И все же борьба с нелегальными заправками активизировалась. Как СБУ закрыла "подзаборников", смотрите в сюжете:
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