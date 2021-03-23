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Карта. Где дешевле заправиться после подорожания бензина

23 марта, 09:09

Ксения Капустинская , Александр Панченко

Топ областей с самым дешевым и дорогим бензином А-95 в Украине

Для украинских водителей есть две новости: хорошая и плохая. Хорошая – дефицита нефтепродуктов не будет. Плохая – цены на топливо снова пошли в рост, реализуя накопившийся потенциал подорожания, выяснил сайт "Сегодня".

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Средняя цена А-95 по Украине – 28,98 грн/л. Но цены традиционно разнятся в зависимости от региона.

ТОП-3 региона с самым дешевым бензином А-95:

  1. Сумская область – 28,02 грн/л;
  2. Харьковская – 28,26;
  3. Черниговская – 28,49.

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ТОП-3 региона с самым дорогим литром А-95:

  1. Луганская область – 30,33;
  2. Киев – 30,06;
  3. Львовская область – 29,66.

Нынешнее подорожание бензина эксперты объясняют тем, что трейдеры прекратили соблюдать джентльменские договоренности с правительством: "низкие цены в обмен на закрытие нелегальных АЗС".

И все же борьба с нелегальными заправками активизировалась. Как СБУ закрыла "подзаборников", смотрите в сюжете:

Видео: Сегодня

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бензин подорожание топливо карта АЗС А-95 горючее

Источник: Сегодня

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