В Україні оголосили війну нелегальним АЗС: офіціали зливатимуть інформацію владі

Щоб ринок нафтопродуктів в Україні розвивався на умовах сумлінної конкуренції, Кабінет міністрів та Нафтогазова асоціація підписали меморандум .

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Про це повідомляє пресслужба українського уряду.

Уряд і асоціація будуть домагатися:

створення сприятливих умов розвитку ринку нафтопродуктів на засадах законності, прозорості, чесної конкуренції та соціальної відповідальності;

розвитку партнерських відносин між бізнесом та державою;

запобігання порушенням законодавства, здобуттю та використанню неправомірних переваг у конкуренції.

Асоціація щомісячно надаватиме Кабміну інформацію про форми, види та місця нелегального обігу пального та суб’єктів, які працюють з порушенням законодавства.

У відповідь уряд повинен буде боротися з нелегальним виробництвом та обігом пального (у тому числі з підприємствами, що здійснюють неповний цикл нафтопереробки).

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Зі свого боку компанії-учасники асоціації зобов’язуються продовжувати сплачувати податки в повному обсязі, формувати ціну на нафтопродукти на умовах вільної конкуренції та з урахуванням кон’юнктури на світових ринках.

Довідка. Нафтогазова асоціація України представляє інтереси найбільших гравців нафтогазового ринку. До її складу входять 14 найбільших оптових, роздрібних, видобувних, переробних підприємств, що представляють національний, міжнародний, приватний і державний бізнес, а також оптові постачальники нафтопродуктів. Учасники асоціації забезпечують близько 50% роздрібної торгівлі і близько 80% ринку імпорту нафтопродуктів.

Нагадаємо, 30 березня Антимонопольний комітет на 4,7 млрд грн оштрафував найбільшу мережу АЗС України, що входить до групи "Приват", за антиконкурентні дії при встановленні цін пальне.

Також повідомлялося, що трейдери зірвали джентльменську умову з Кабміном, через що на АЗС подорожчав бензин.

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