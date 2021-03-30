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АМКУ оштрафував групу "Приват" на 4,7 млрд грн: мережа АЗС "хімічила" з ціною бензину

30 березня, 21:38

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Мережа встановлювала однакові ціни незалежно від бренду АЗС і регіону

Антимонопольний комітет на 4,7 млрд грн оштрафував найбільшу мережу АЗС України, що входить до групи "Приват", за антиконкурентні дії при встановленні цін пальне.

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Про це у вівторок, 30 березня, повідомляє пресслужба регулятора.

Штраф накладено на ТОВ "ВТФ "Авіас", ТОВ "Торговий дім "Авіас", ТОВ "Пром Гарант Плюс", ТОВ "Альянс Еволюшн", ПАТ "Укртатнафта" і 169 операторів АЗС (в тому числі ПАТ "Укрнафта").

В АМКУ зазначають, що в рамках розпочатої 2016 року справи встановлено, що в сфері роздрібної торгівлі світлими нафтопродуктами в Україні діє система безготівкових розрахунків скретч-картами і паливним картами "Авіас". У ній беруть участь понад 1625 АЗС, що працюють під різними брендами у всіх регіонах України, займаючи 25% ринку.

"Комітет визначив, що проєкт "Авіас" є організованим, координованим та функціонує з метою узгодження цінової і торговельної поведінки учасників", – сказано в повідомленні антимонопольників.

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У всій мережі продавали бензин і дизпаливо Keropur Energy, одночасно встановлюючи однакові ціни незалежно від бренду АЗС і регіону, а також існував "центр", де здійснювали детальне планування і координацію дій мережі.

Комітет встановив, що оператори АЗС, в т.ч. "Укрнафта", закуповували в "Укртатнафта" світлі нафтопродукти за цінами вище аналогічного імпортного паливо.

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АМКУ оштрафував групу "Приват" на 4,7 млрд грн: мережа АЗС "хімічила" з ціною бензину

"Така погоджена поведінка учасників проекту "Авіас" порушує конкуренцію між операторами АЗС на ринку. Відтак ціни на світлі нафтопродукти в мережі "Авіас" встановлювалися в антиконкурентних умовах. З огляду на це комітет ухвалив за вказані порушення накласти на вищеперераховані суб’єкти господарювання штрафи у загальному розмірі 4,7 млрд грн", – йдеться в повідомленні.

На сайті "Авіас" вказується, що в партнерську мережу входить понад 1540 станцій, котрі працюють під таким брендами:

  • "Авіас";
  • "Укрнафта";
  • ANP;
  • ZNP;
  • Sentosa Oil;
  • "Юкон";
  • Rubix.

Нагадаємо, в грудня 2019-го Антимонопольний комітет рекомендував учасникам ринку знизити роздрібні ціни на бензин на тлі падіння цін пального в крупному гурті.

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Також писалося, що в березні 2020-го АМКУ планував обговорити з топ-менеджментом найбільших мереж АЗС можливість зниження цін на бензин у зв'язку з падінням вартості нафти в світі.

А у вересні 2020 АМКУ застеріг гравців ринку від антиконкурентних дій на кшталт створення штучного дефіциту палива, необґрунтованого підвищення оптових і роздрібних цін.

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ціни штрафи бензин АМКУ АЗС ціни на бензин Приват

Джерело: Сьогодні

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