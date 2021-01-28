Ринок пального "прорвало": ціни на бензин значно зросли

Цінники зросли на гривню за літр, експерти кажуть, що це подорожчання не останнє

В Україні почалося значне здорожчання пального. Мережі АЗС групи "Приват" ("Авіас", ANP, "Укрнафта" та ін. – всього 1540 станцій) увечері 27 січня підвищили ціни на бензин і дизельне пальнена 1 грн / л.

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На думку експертів ринку пального, це призведе до зростання цін в інших роздрібних мережах, оскільки у "Привата" розцінки найнижчі.

Сайт "Сьогодні" з'ясував подробиці.

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Як зросли ціни

Директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн повідомив нам, що бензин марки А-92 в мережі "Авіас", ANP та ін. подорожчав з 21,95 до 22,95 грн / л, А-95 – з 22,95 до 23,95 грн / л. На станціях "Укрнафти" бензини дорожчі на 5 коп. / л: 23,00 грн / л за А-92 і 24,00 грн / л за А-95. Ціну на дизельне пальне встановлено на одному рівні на всіх станціях групи – 24 грн / л.

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Сергій Куюн нагадав, що востаннє "Приват" переглядав ціни 26 жовтня 2020 року. Тоді вартість пального в мережі збільшилася на 1 грн / л. Відтоді, незважаючи на майже 40%-не подорожчання нафти, що відбулося з початку листопада минулого року, ціни в мережі не змінювалися. У конкурентів вони підвищилися за цей час приблизно на 1-1,5 грн / л.

Чого чекати далі

Експерти кажуть, що підвищення цін українського виробника призведе до їхнього негайного зростання і в мережах нижнього цінового сегмента теж на 1 грн / л.

"Крок очікуваний вже давно, цінова пружина стискалася останні три місяці через зростання цін на нафту. Зростання більше торкнеться мережі дискаунтерів, де останнім часом була негативна націнка", – уточнив Сергій Куюн.

З ним згоден і заступник директора Науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев.

"До вихідних варто очікувати зростання цін у більшості роздрібних мереж приблизно на гривню за літр, крім найвідоміших брендів, – говорить Геннадій Рябцев. – Але не факт, що це підвищення останнє. Якщо судити з тих тенденцій, які були раніше, то "Приват" зазвичай довго тримав ціни стабільними, а потім піднімав їх двічі протягом короткого часу".

За розрахунками експерта, бензин А-95 коштуватиме до початку лютого 25,5-27 грн, бензин А-92 – 24,5-26 грн, дизпальне – 25-26,5 грн / л.

Складник пального також впливає на зростання цін на товари і послуги та вартість проїзду. Детальніше дивіться в сюжеті.

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