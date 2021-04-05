В Украине объявили войну нелегальным АЗС: официалы будут сливать информацию властям

Чтобы рынок нефтепродуктов в Украине развивался на условиях добросовестной конкуренции, Кабинет министров и Нефтегазовая ассоциация подписали меморандум.
Про это сообщает пресс-служба украинского правительства.
Правительство и ассоциация будут добиваться:
- создания благоприятных условий развития рынка на принципах законности, прозрачности, честной конкуренции и социальной ответственности;
- развития партнерских отношений между бизнесом и государством;
- предотвращения нарушений законодательства, получения и использования неправомерных преимуществ в конкуренции.
Ассоциация будет ежемесячно предоставлять Кабмину информацию о формах, видах и местах нелегального оборота горючего и субъектов, работающих с нарушением законодательства.
В ответ правительство должно будет бороться с нелегальным производством и оборотом топлива (в том числе с предприятиями, осуществляющими неполный цикл нефтепереработки).
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Со своей стороны компании-участники ассоциации обязуются продолжать платить налоги в полном объеме, формировать цену на нефтепродукты на условиях свободной конкуренции и с учетом конъюнктуры на мировых рынках.
Справка. Нефтегазовая ассоциация Украины представляет интересы крупнейших игроков нефтегазового рынка. В ее состав входят 14 крупнейших оптовых, розничных, добывающих, перерабатывающих предприятий, представляющих национальный, международный, частный и государственный бизнес, а также оптовые поставщики нефтепродуктов. Участники ассоциации обеспечивают около 50% розничной торговли и около 80% рынка импорта нефтепродуктов.
Напомним, 30 марта Антимонопольный комитет на 4,7 млрд грн оштрафовал крупнейшую сеть АЗС Украины, входящих в группу "Приват", за антиконкурентные действия при установлении цен топливо.
Также сообщалось, что тейдеры сорвали джентльменское соглашение с Кабмином, из-за чего на АЗС подорожал бензин.
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