Ринок пального: Ціни зупинилися, але у квітні нас чекають нові проблеми

До кінця березня на ринку пального зник єдиний ціновий тренд: в одних областях вартість нафтопродуктів не змінювалася, в інших вони трохи подорожчали, у третіх зростання цін було помітним.

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Що станеться далі з цінами в березні і на початку квітня, розповіли наші експерти: директор "Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн, заступник директора Науково-технічного центру" Психея "Геннадій Рябцев і аналітик ринку скрапленого газу Артем Куюн.

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Що змінилося за тиждень

Ньюсмейкером тижня виявився Київ. тут бензин і дизель подорожчали на 50-65 коп. / л, автогаз – на 36 коп. / л. Тиждень тому в столиці був "цінопад" на 25-30 коп. / л на всі види палива, в той час, як в Україні воно стрімко дорожчало. Тепер київські трейдери надолужили згаяне. Схожа ситуація в Луганській і Донецькій областях: два тижні тому ціни тут стояли, а за минулий тиждень виросли на 35-40 коп. / л бензину на Луганщині та на 24 коп. /л бензину на Донбасі. Решта областей розділилися на дві нерівні частини: в шести ціни майже не змінилися, в 16-ти подорожчання склало 4-16 коп. / л. Відзначимо також зниження ціни на дизель у Закарпатті на 13 коп. / л.

Максимальні ціни на бензин і ДП зберігаються в Луганській області: 29,85 грн за літр А-92, 30,74 грн за літр А-95, 29,50 грн за літр ДТ.

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Найдешевше заправитися бензинами можна в Сумській області: тут вартість пального відповідно 27,06 грн / л для А-92 і 28,06 грн / л – для А-95. Дизель найдешевший на Харківщині – 27,33 грн / л.

В середньому за тиждень бензини подорожчали на 6 коп. / л, ДП – на 3 коп. / Л.

Середня ціна газу за тиждень не змінилася – 15,79 грн / л. У 16-ти регіонах ціни також були практично стабільними, в шести – змінилися на 4-8 копійок в "плюс" чи "мінус". Найбільше подорожчання – в Києві на 36 коп. / л, а в Івано-Франківській області газ подешевшав найбільше – на 11 коп. / л (до 15,59 грн / л). Але на Чернігівщині він все одно дешевший – 15,53 грн / л. А найдорожчий газ як і раніше в Луганській області – 16,17 грн / л.

Розкид цін збільшився по бензинах і автогазу і зменшився по дизпаливу. За А-92 розкид становить 10,3% (2,79 грн / л), було 9,2%, по А-95 – 9,6% (2,68 грн / л), було 8,2%, по дизелю – 6,2% (2,17 грн / л), було 8,6%, по автогазу – 4,2% (0,64 грн / л), було 4,1%.

Які ціни у всіх регіонах і наскільки вони змінилися за тиждень – див. інфографіки.

Ціни на А-92

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Середня ціна по Україні – 28,03 грн / л

Ціни на А-95

Середня ціна по Україні – 29,04 грн / л

Ціни на ДТ

Середня ціна по Україні – 28,27 грн / л

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Ціни на LPG

Середня ціна по Україні – 15,79 грн / л

Аналіз ситуації на ринку

Сергій Куюн та Геннадій Рябцев оцінили дві головні проблеми, від яких залежатиме ціна бензину і дизпального найближчим часом.

Перша проблема – новий оператор поставок нафтопродуктів "Роснефти" в Україні Coral Energy не зможе оперативно почати поставки через проблеми процедурного характеру.

"Багато що буде залежати від того, коли Coral почне поставки. Очікується, що в другій половині квітня, але повністю колишні обсяги можуть відновитися до травня, – аналізує Геннадій Рябцев. – Квітень може виявитися напруженим, незважаючи на наявні запаси. Тенденції до подорожчання пального зберігаються, але менш вірогідні, ніж два тижні тому. Ціни на нафту стабілізувалися, опт дешевшає, але не настільки, щоб вплинути на роздріб ".

Друга проблема – в травні очікується зупинка на ремонт наших головних постачальників бензину і дизеля. А це неминуче відіб'ється на цінах, бо пропозиція пального стане менша, а попит на нього до кінця весни традиційно зросте.

"Учасники ринку не бачать проблем з проходженням квітня, розраховуючи на запаси пального і альтернативний імпорт з Європи. Найбільші оператори сьогодні більше переймаються травнем, коли очікується зупинка на профілактичний ремонт Мозирського НПЗ (Білорусь) – найбільшого постачальника дизпального в Україну", – говорить Сергій Куюн.

На ринку скрапленого газу затишшя, але відчувається наближення бурі. За словами Артема Куюна, зараз в опті багато ресурсу за низькими цінами.

"Середня вартість газу в Україні на умовах самовивозу з 19 по 26 березня знизилася на 1450 грн / т до 24560 грн / т, – говорить Артем Куюн. – У перерахунку на ціну літра виходить 13,5 грн без роздрібної націнки. На ринку сформувався надлишок газу, чому сприяли посилені поставки обсягів, законтрактованих у період активного росту цін на тлі падіння продажів у роздрібній торгівлі ".

Але Артем Куюн прогнозує, що після 7-10 квітня надлишок ресурсу може змінитися дефіцитом. На його думку, старт відвантажень газу через Coral Energy на початку квітня сумнівний. Якщо постачання не налагодиться до другого тижня квітня, це може викликати різке зростання цін.

"Контрактування з українськими покупцями триває. Якщо пауза розтягнеться, український ринок звернеться за спотовим (сьогодні на завтра) ресурсом в РФ, де сьогодні скраплений газ відчутно дорожчий, ніж у нас – від 25500 грн / т (від 14 грн / л в опті) ", – аналізує Артем Куюн.

Що може змінитися за тиждень

Прогнози експертів щодо бензину і ДП збіглися.

Геннадій Рябцев прогнозує, що зростання цін на цьому тижні продовжиться, але подорожчає паливо в межах 10 коп. / л.

"Ринок вибрав потенціал подорожчання в 1 грн на літрі і тепер готується заробляти на зростанні продажів, бо починається високий сезон споживання. Але тренд не зміниться, зниження цін не чекаємо ", – аналізує Геннадій Рябцев.

Сергій Куюн говорить, що ціни на бензин і ДП на цьому тижні зупиняться. На ринку достатньо пального, гривня стабільна, ціни на нафту в світі не ростуть.

Артем Куюн навіть порадував можливим тимчасовим здешевленням автогазу вже в найближчі дні.

"Може бути зниження цін на 30-50 коп. /л, перш за все у невеликих мереж, які закуповують невеликі партії газу, від бензовоза. Вони намагатимуться заробити на обсягах роздрібного продажу палива, що подешевшало в опті українського ресурсу ", – очікує Артем Куюн.

Силові структури взялися за нелегальних торговців неякісним паливом та ще й без сплати податків. Про перші успіхи дивіться в сюжеті.

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