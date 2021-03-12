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Бензин став ще дорожчим: скільки тепер коштує заправити машину

12 березня, 14:23

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Ціни на пальне продовжують зростати через нафту, пояснюють фахівці

Останніми днями бензин в Україні продовжив дорожчати, незважаючи на "джентльменські домовленості" між Кабміном і провідними трейдерами. Середні ціни виросли так:

  • А-95 – до 28,34 грн (+ 0,14%);
  • А-95 преміум – до 29,74 грн (+ 0,07%);
  • А-92 – до 27,33 грн (+ 0,15%),
  • ДТ – до 27,74 грн (+ 0,14%).
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Тобто повністю залити 50-літровий бак бензином А-95 тепер коштує близько 1420 гривень, дизелем – близько 1390 гривень. Якщо потрібні 50 літрів А-95 преміум, доведеться викласти майже 1500 гривень.

Про це сайту "Сьогодні" розповів аналітик компанії "Центр біржових технологій" (ЦБТ) Максим Орищак.

Подорожчання, як і раніше, зумовлене ціновими коливаннями нафти на світовій арені – Brent навіть піднімалася вище 70 доларів за барель вперше з січня 2020 року.

"Різкий стрибок цін на нафту привернув увагу до того, що ситуація навколо енергоносіїв загрожує сповільнити відновлення світової економіки і підігріває побоювання з стосовно інфляції. Відповідно, можна чекати, що в недалекому майбутньому будуть впроваджені політичні заходи щодо зниження цін. Це призведе до уповільнення подорожчання бензину, в тому числі й в Україні ", – вважає експерт.

А ось якщо цього не станеться, ціни на бензин можуть повернутися до рівня листопада-грудня 2019 року, тобто вартість А-95 кинеться до 28,6 грн.

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Про те, де зараз дешевше заправитися в Україні, дізнавайтеся в спеціальному матеріалі сайту "Сьогодні" – Ринок палива: чому ціни зупинилися і чи чекати нового стрибка.

Також дивіться відеодуель експертів щодо впливу цін на нафту на вартість бензину в Україні:

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ціни бензин дизель заправка ціни на бензин дизельное паливо

Джерело: Сьогодні

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