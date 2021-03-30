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Рынок топлива: Цены остановились, но в апреле нас ждут новые проблемы

30 марта, 06:00

Александр Панченко Александр Панченко

Где в Украине дешевле заправиться – цены по регионам

К концу марта на рынке топлива исчез единый ценовой тренд: в одних областях стоимость нефтепродуктов н не менялась, в других они чуть подорожали, в третьих рост цен был заметным.

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Что произойдет дальше с ценами в марте и начале апреля, рассказали наши эксперты: директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев и аналитик рынка сжиженного газа Артем Куюн.

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Что изменилось за неделю

Ньюсмейкером недели оказался Киев. Здесь бензин и дизель подорожали на 50-65 коп./л, автогаз – на 36 коп./л. Неделю назад в столице был "ценопад" на 25-30 коп./л на все виды топлива, в то время, как в Украине оно стремительно дорожало. Теперь киевские трейдеры наверстали упущенное. Сходная ситуация в Луганской и Донецкой областях: две недели назад цены здесь стояли, а за минувшую неделю выросли на 35-40 коп./л бензина на Луганщине и на 24 коп./л бензина на Донбассе. Остальные области разделились на две неравные части: в шести цены почти не изменились, в 16-ти подорожание составило 4-16 коп./л. Отметим также снижение цены на дизель в Закарпатье на 13 коп./л.

Максимальные цены на бензин и ДТ сохраняются в Луганской области: 29,85 грн за литр А-92, 30,74 грн за литр А-95, 29,50 грн за литр ДТ.

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Дешевле всего заправиться бензинами можно в Сумской области: здесь стоимость топлива соответственно 27,06 грн/л для А-92 и 28,06 грн/л – для А-95. Дизель самый дешевый в Харьковской области – 27,33 грн/л.

В среднем за неделю бензины подорожали на 6 коп./л, ДТ – на 3 коп./л.

Средняя цена газа за неделю не изменилась – 15,79 грн/л. В 16-ти регионах цены также были практически стабильными, в шести – изменились на 4-8 копеек в "плюс" или "минус". Самое большое удорожание – в Киеве на 36 коп./л, а в Ивано-Франковской области газ подешевел больше всего – на 11 коп./л (до 15,59 грн/л). Но в Черниговской области он все равно дешевле – 15,53 грн/л. А самый дорогой газ по-прежнему в Луганской области – 16,17 грн/л.

Разброс цен увеличился по бензинам и автогазу и уменьшился по дизтопливу. По А-92 разброс составляет 10,3% (2,79 грн/л), было 9,2%, по А-95 – 9,6% (2,68 грн/л), было 8,2%, по дизелю – 6,2% (2,17 грн/л), было 8,6%, по автогазу – 4,2% (0,64 грн/л), было 4,1%.

Какие цены во всех регионах и насколько они изменились за неделю – см. инфографики.

Цены на А-92

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Средняя цена по Украине – 28,03 грн/л

Цены на А-95

Средняя цена по Украине – 29,04 грн/л

Цены на ДТ

Средняя цена по Украине – 28,27 грн/л

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Цены на LPG

Средняя цена по Украине – 15,79 грн/л

Анализ ситуации на рынке

Сергей Куюн и Геннадий Рябцев оценили две главные проблемы, от которых будет зависеть цена бензина и дизтоплива в ближайшее время.

Первая проблема – новый оператор поставок нефтепродуктов "Роснефти" в Украину Coral Energy не сможет оперативно начать поставки из-за проблем процедурного характера.

"Многое будет зависеть от того, когда Coral начнет поставки. Ожидается, что во второй половине апреля, но полностью прежние объемы могут восстановиться к маю, – анализирует Геннадий Рябцев. – Апрель может оказаться напряженным, несмотря на имеющиеся запасы. Тенденции к подорожанию топлива сохраняются, но менее вероятны, чем две недели назад. Цены на нефть стабилизировались, опт дешевеет, но не настолько, чтобы повлиять на розницу".

Вторая проблема – в мае ожидается остановка на ремонт наших главных поставщиков бензина и дизеля. А это неминуемо отразится на ценах, так как предложение топлива станет меньше, а спрос на него к концу весны традиционно вырастет.

"Участники рынка не видят проблем с прохождением апреля, рассчитывая на запасы топлива и альтернативный импорт из Европы. Крупнейшие операторы сегодня больше озабочены маем, когда ожидается уход на профилактический ремонт Мозырского НПЗ (Беларусь)- крупнейшего поставщика дизтоплива в Украину", – говорит Сергей Куюн.

На рынке сжиженного газа затишье, но чувствуется приближение бури. По словам Артема Куюна, сейчас в опте много ресурса по низким ценам.

"Средняя стоимость газа в Украине на условиях самовывоза с 19 по 26 марта снизилась на 1450 грн/т до 24560 грн/т, – говорит Артем Куюн. – В пересчете на цену литра получается 13,5 грн без розничной наценки. На рынке сформировался избыток газа, чему способствовали усиленные поставки объемов, законтрактованных в период активного роста цен на фоне падения продаж в рознице".

Но Артем Куюн прогнозирует, что после 7-10 апреля избыток ресурса может смениться дефицитом. По его мнению, старт отгрузок газа через Coral Energy в начале апреля сомнителен. Если поставки не наладятся ко второй неделе апреля, это может вызвать резкий рост цен.

"Контрактованние с украинскими покупателями продолжается. Если пауза растянется, украинский рынок обратится за спотовым (сегодня на завтра) ресурсом в РФ, где сегодня сжиженный газ ощутимо дороже, чем у нас – от 25500 грн/т (от 14 грн/л в опте)", – анализирует Артем Куюн.

Что может измениться за неделю

Прогнозы экспертов по бензину и ДТ совпали.

Геннадий Рябцев прогнозирует, что рост цен на этой неделе продолжится, но подорожает топливо в пределах 10 коп./л.

"Рынок выбрал потенциал подорожания в 1 грн на литре и теперь готовится зарабатывать на росте продаж, так как начинается высокий сезон потребления. Но тренд не изменится, снижения цен не ждем", – анализирует Геннадий Рябцев.

Сергей Куюн говорит, что цены на бензин и ДТ на этой неделе остановятся. На рынке достаточно топлива, гривня стабильна, цены на нефть в мире не растут.

Артем Куюн даже обрадовал возможным временным удешевлением автогаза уже в ближайшие дни.

"Может быть снижение цен на 30-50 коп./л, прежде всего у небольших сетей, которые закупают небольшие партии газа, от бензовоза. Они постараются заработать на объемах розничной продажи подешевевшего в опте украинского ресурса", – ожидает Артем Куюн.

Силовые структуры взялсь за нелегальных торговцев некачественным топливом да еще и без уплаты налогов. О первых успехах смотрите в сюжете.

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Источник: Сегодня

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