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Кабмин обязал АЗС сообщать о подорожании горючего за три недели

11 мая, 14:45

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Правительство постановлением ввело декларирование роста цен на бензин и дизтопливо более 1%

/ Фото: Getty Images

Кабмин включил бензины марок А-92 и А-95, а также дизтопливо в перечень социально значимых товаров, рост розничных цен на которые более 1% должно декларироваться.

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Об этом говорится в постановлении правительства №450 от 29 марта.

В постановление добавлен абзац: "Декларирование изменения розничных цен на бензины марок А-92 и А-95 и дизельное топливо осуществляется субъектом хозяйствования относительно объекта (заведения) розничной торговли в случае увеличения розничной цены товара на 1 процент и более по сравнению с розничной ценой на момент декларирования за 20 дней до начала применения розничной цены, которая декларируется, без учета дня декларирования".

В тренде
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Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Напомним, 2 апреля Кабмин и большинство крупных сетей АЗС Украины подписали меморандум о добросовестной конкуренции на рынке нефтепродуктов, а также об удовлетворении нужд потребителей на период карантинных ограничений.

За полторы недели до того трейдеры сорвали джентльменское соглашение с Кабмином, из-за чего на АЗС подорожал бензин.

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