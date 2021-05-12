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Бензин став ще дорожчим: чому заправки повернули ціни на рівень квітня

12 травня, 09:11

Ксенія Капустинська , Олександр Панченко

У мережах АЗС автомобільне паливо подорожчало на 10-50 копійок за тиждень, на деяких заправках літр А-95 вже дорожче 30 гривень

/ Фото: Данило Павлов, Сьогодні

У другий тиждень травня ціни на бензин в Україні продовжили зростання. Роздрібні мережі АЗС з 7 по 11 травня підняли ціни на бензини і ДП в межах 10-50 коп./л і вартість пального не тільки повернулася на рівень початку квітня, але і перевищила його на 10-15 копійок. Як пояснили "Сьогодні" експерти, це пов'язано і з глобальним подорожчанням нафти, і з внутрішніми особливостями українського ринку – сплинув термін "джентльменських домовленостей" уряду та продавців пального.

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Ціни на АЗС:

  • На Shell бензин А-92 подорожчав на 19 коп./л, до 28,70 грн/л, бензин А-95 – на 39 коп./л, до 30,14 грн/л.
  • У мережі AMIC ціни на бензини зросли на 30 коп./л, до 28,68 грн/л і 29,68 грн/л відповідно.
  • У мережі KLO всі види палива подорожчали на 10-30 коп./л.
  • BVS підняла ціни бензинів на 40-50 коп./л, дизпалива – на 30 коп./л.
  • Паливо в мережі Motto подорожчало в середньому на 43-58 коп./л: А-92 – до 26,70 грн/л, А-95 – до 27,68 грн/л, ДТ – до 26,63 грн/л.
  • "БРСМ-Нафта" на 31 коп./л підвищила вартість дизпалива, а бензинів – на 10 коп./л.

Заступник директора Науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев пояснив зростання цін на бензин тим, що в травні роздріб продовжила вибирати подорожчання в опті на 4-6% (1-1,5 грн/л). Також експерт нагадав: 30 апреля закінчився строк меморандуму між Кабміном і нафтотрейдерами про граничні ціни на бензин А-95 – не вище 30 грн/л.

"Українські роздрібні мережі приступили до перегляду цін на минулому тижні. Основна причина – зростання світових цін на нафту і нафтопродукти. Так, з початку квітня по 7 травня світові ціни на нафту виросли з 62 дол./бар. До 69 дол./бар. , а нафтопродукти в Європі подорожчали на 7-11%. При цьому дрібнооптові партії ДТ в Україні за той же період подорожчали на 10%, до 24,02 грн/л, бензину – на 8%, до 26,56 грн/л і 27,42 грн/л за А-92 і А-95 відповідно", – додав Сергій Куюн.

Нагадаємо, український паливний ринок заполонив фальсифікат. Чому від цього страждають навіть ті, у кого немає автомобіля, дивіться в сюжеті:

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