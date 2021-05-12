Русский
$ 27,67
33,67
  1. Новини економіки
  2. Новини бізнесу

Уряд придумав, де взяти 60 млрд грн: ФОПів не чіпатимуть

12 травня, 16:25

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Кабмін внесе зміни до Податкового кодексу, які не торкнуться малого і середнього бізнесу

/ Фото: прес-центр НБУ

Український уряд має намір внести зміни до Податкового кодексу, які дасть змогу збільшити щорічні надходження до бюджету до 60 млрд грн.

Реклама

Про це прем’єр Денис Шмигаль пише у своєму Telegram-каналі.

Він наголосив, що Кабмін не планує підвищувати загальнодержавні податки для людей чи бізнесу, а зміни не зачеплять ФОПів чи загалом малого та середнього бізнесу.

За його словами, законопроєкт містить чотири головні блоки:

▪️ ставки окремих податків будуть приведені у відповідність до фактичного рівня макропоказників (наприклад, плата за використання води та лісів чи екологічний податок);

Реклама

▪️ рентні платежі з видобування корисних копалин;

В тренді
Долар в Україні впав до мінімуму за два місяці: курс Нацбанку
Фото: ADEM ALTAN/AFP via Getty Images

▪️ подальша протидія "скруткам" та боротьба з тіньовим використанням землі та обігом сільськогосподарської продукції;

▪️ питання, які стосуються адміністрування податкового боргу.

Нагадаємо, додаткове різке підвищення ренти на видобуток залізної руди призведе до зростання собівартості українського металу , зниження його конкурентоспроможності. Робота метпідприємств втратить економічний сенс. Виграють від цього конкуренти, а ніяк не Україна. Наші металурги і ГЗК втратять частину світових ринків, а їх місце займуть підприємства і ГЗК Росії. "Слуги народу", які збільшили ренти на українську руду, мимоволі виявляться посібниками країни-агресора.

Підвищення ренти на видобуток руди у вигляді зниження рівня життя народу приведуть до погіршення політичної обстановки в областях, пов'язаних з металургією – Дніпропетровській, Донецькій (підконтрольна частина), Запорізькій, Полтавській, де є великі ГЗК. Тобто, в тих областях, які "розхитувала" Росія в 2014 році, які вона бачить в складі так званої "Новоросії".

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Євросоюз створює
Євросоюз створює "вбивцю" Mastercard і Visa – що таке European Payment InitiativeБізнес
Покупці у дефіциті. Продавці одягу та взуття після локдауну оголосили величезні знижки
Покупці у дефіциті. Продавці одягу та взуття після локдауну оголосили величезні знижкиБізнес
Продавцям хендмейду буде непереливки. Українцям заборонили відкривати магазини на Etsy
Продавцям хендмейду буде непереливки. Українцям заборонили відкривати магазини на EtsyБізнес
Як працюють
Як працюють "Нова пошта" та "Укрпошта" 9 і 10 травня: графікБізнес
Samsung знову обійшла Apple у продажах: який шматок
Samsung знову обійшла Apple у продажах: який шматок "пирога" відкусили техногігантиБізнес
Зростання цін уповільнилося, а долар застиг – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ
Зростання цін уповільнилося, а долар застиг – найголовніше про гроші СЬОГОДНІЕкономіка

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти