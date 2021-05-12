Уряд придумав, де взяти 60 млрд грн: ФОПів не чіпатимуть

Кабмін внесе зміни до Податкового кодексу, які не торкнуться малого і середнього бізнесу

/ Фото: прес-центр НБУ

Український уряд має намір внести зміни до Податкового кодексу, які дасть змогу збільшити щорічні надходження до бюджету до 60 млрд грн.

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Про це прем’єр Денис Шмигаль пише у своєму Telegram-каналі.

Він наголосив, що Кабмін не планує підвищувати загальнодержавні податки для людей чи бізнесу, а зміни не зачеплять ФОПів чи загалом малого та середнього бізнесу.

За його словами, законопроєкт містить чотири головні блоки:

▪️ ставки окремих податків будуть приведені у відповідність до фактичного рівня макропоказників (наприклад, плата за використання води та лісів чи екологічний податок);

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▪️ рентні платежі з видобування корисних копалин;

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▪️ подальша протидія "скруткам" та боротьба з тіньовим використанням землі та обігом сільськогосподарської продукції;

▪️ питання, які стосуються адміністрування податкового боргу.

Нагадаємо, додаткове різке підвищення ренти на видобуток залізної руди призведе до зростання собівартості українського металу , зниження його конкурентоспроможності. Робота метпідприємств втратить економічний сенс. Виграють від цього конкуренти, а ніяк не Україна. Наші металурги і ГЗК втратять частину світових ринків, а їх місце займуть підприємства і ГЗК Росії. "Слуги народу", які збільшили ренти на українську руду, мимоволі виявляться посібниками країни-агресора.

Підвищення ренти на видобуток руди у вигляді зниження рівня життя народу приведуть до погіршення політичної обстановки в областях, пов'язаних з металургією – Дніпропетровській, Донецькій (підконтрольна частина), Запорізькій, Полтавській, де є великі ГЗК. Тобто, в тих областях, які "розхитувала" Росія в 2014 році, які вона бачить в складі так званої "Новоросії".