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Доставка пенсій через "Укрпошту" все-таки залишиться, але не скрізь

12 травня, 16:35

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

У деяких населених пунктах листоноші будуть як і раніше приносити гроші додому, запевнив прем'єр-міністр Шмигаль

Незважаючи на те, що пенсії і соціальну допомогу в Україні з вересня 2021 року будуть платити тільки на банківські карти, в деяких регіонах "Укрпошта" продовжить приносити гроші додому. Йдеться про місця, де "з об'єктивних причин" не можна перевести пенсіонерів на отримання виплат через картки – населені пункти, де густота населення не дозволяє мати банківське відділення або банкомат.

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Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на брифінгу після виїзного засідання Кабінету міністрів.

"Етапність така: великі міста, міста з населенням 100 тисяч людей і більше. У тих містах, де густота не дозволяє мати банківське відділення або мати банкомат, там пенсія буде привозитися поштою, як і було. Тут ніяких загроз або кризи немає", – сказав Шмигаль.

Він нагадав, що "Укрпошта" завершує році організацію мобільних відділень – понад 500 автомобілів, які підвозять документи, поштові відправлення та гроші.

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Раніше повідомлялося, що доставка пенсій додому буде здійснюватися тільки таким категоріям:

  • люди з інвалідністю 1-ї категорії;
  • ті, хто старше 80 років;
  • ті, кому потрібен постійний догляд (цей факт повинен бути обов'язково підтверджений лікарсько-консультативною комісією).
Відео: Сьогодні
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Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" також розбирався, як зняти з картки пенсію, якщо в селі немає банкомату .

Всі подробиці в спецтемі Пенсійна реформа

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