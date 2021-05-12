SkyUp відмовився від польотів по 33 маршрутах: яких рейсів більше не буде

Авіакомпанії зазвичай відмовляються від права на польоти по тих напрямках, які вважають недостатньо перспективними

/ Фото: facebook.com/skyup.aero

Український лоукостер SkyUp Airlines втратив право на польоти по 33 маршрутах. Компанія сама попросила анулювати права на польоти. Це пояснює недавнє скасування деяких рейсів SkyUp в Європу.

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Рішення про анулювання прийняла Державна авіаційна служба України, повідомляє профільне видання Avianews .

SkyUp відмовився від рейсів з Києва за такими напрямами:

Словаччина : Попрад, Братислава;

: Попрад, Братислава; Німеччина : Нюрнберг, Ганновер, Меммінген, Дюссельдорф, Штутгарт, Кельн;

: Нюрнберг, Ганновер, Меммінген, Дюссельдорф, Штутгарт, Кельн; Греція : Афіни;

: Афіни; Швеція : Стокгольм;

: Стокгольм; Польща : Варшава, Гданськ;

: Варшава, Гданськ; Йорданія : Амман;

: Амман; Словенія : Любляна;

: Любляна; Данія : Копенгаген;

: Копенгаген; Чехія: Брно, Острава.

Також лоукостер не буде літати зі Львова за такими напрямками:

Словаччина : Братислава;

: Братислава; Німеччина : Мюнхен, Штутгарт;

: Мюнхен, Штутгарт; Нідерланди : Амстердам;

: Амстердам; Чехія: Прага.

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SkyUp не здійснюватиме рейси з Одеси за такими маршрутами:

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Німеччина : Мюнхен;

: Мюнхен; Греція : Афіни;

: Афіни; Кіпр: Ларнака;

Нідерланди: Амстердам.

польоти із Запоріжжя не будуть здійснюватися в такі міста:

Німеччина : Берлін, Штутгарт;

: Берлін, Штутгарт; Ізраїль : Тель-Авів;

: Тель-Авів; Чехія: Прага.

Перевочік відмовив виконувати рейси з Харкова за такими напрямами:

Словаччина : Братислава;

: Братислава; Ізраїль : Тель-Авів;

: Тель-Авів; Чехія: Прага.

Як пояснили експерти, авіаперевізники зазвичай добровільно відмовляються від прав на маршрути, які не вважають перспективними. Це дає їм можливість отримати великі бали при подачі заявки на інші більш популярні напрямки. У конкурсі на маршрути Державіаслужба враховує, як авіакомпанії використовували видані раніше дозволи.

Нагадаємо, в травні і червні SkyUp зробить кілька спеціальних рейсів з України до Фінляндії. Вони призначені в насамперед для сезонних працівників.

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Крім того, через підвищений попит з боку туристів з 7 червня SkyUp подвоїть кількість рейсів з Києва до Алмати і назад.