SkyUp відмовився від польотів по 33 маршрутах: яких рейсів більше не буде

/ Фото: facebook.com/skyup.aero
Український лоукостер SkyUp Airlines втратив право на польоти по 33 маршрутах. Компанія сама попросила анулювати права на польоти. Це пояснює недавнє скасування деяких рейсів SkyUp в Європу.
Рішення про анулювання прийняла Державна авіаційна служба України, повідомляє профільне видання Avianews .
SkyUp відмовився від рейсів з Києва за такими напрямами:
- Словаччина: Попрад, Братислава;
- Німеччина: Нюрнберг, Ганновер, Меммінген, Дюссельдорф, Штутгарт, Кельн;
- Греція: Афіни;
- Швеція: Стокгольм;
- Польща: Варшава, Гданськ;
- Йорданія: Амман;
- Словенія: Любляна;
- Данія: Копенгаген;
- Чехія: Брно, Острава.
Також лоукостер не буде літати зі Львова за такими напрямками:
- Словаччина: Братислава;
- Німеччина: Мюнхен, Штутгарт;
- Нідерланди: Амстердам;
- Чехія: Прага.
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SkyUp не здійснюватиме рейси з Одеси за такими маршрутами:
- Німеччина: Мюнхен;
- Греція: Афіни;
- Кіпр: Ларнака;
- Нідерланди: Амстердам.
польоти із Запоріжжя не будуть здійснюватися в такі міста:
- Німеччина: Берлін, Штутгарт;
- Ізраїль: Тель-Авів;
- Чехія: Прага.
Перевочік відмовив виконувати рейси з Харкова за такими напрямами:
- Словаччина: Братислава;
- Ізраїль: Тель-Авів;
- Чехія: Прага.
Як пояснили експерти, авіаперевізники зазвичай добровільно відмовляються від прав на маршрути, які не вважають перспективними. Це дає їм можливість отримати великі бали при подачі заявки на інші більш популярні напрямки. У конкурсі на маршрути Державіаслужба враховує, як авіакомпанії використовували видані раніше дозволи.
Нагадаємо, в травні і червні SkyUp зробить кілька спеціальних рейсів з України до Фінляндії. Вони призначені в насамперед для сезонних працівників.
Крім того, через підвищений попит з боку туристів з 7 червня SkyUp подвоїть кількість рейсів з Києва до Алмати і назад.