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SkyUp відмовився від польотів по 33 маршрутах: яких рейсів більше не буде

12 травня, 12:58

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Авіакомпанії зазвичай відмовляються від права на польоти по тих напрямках, які вважають недостатньо перспективними

/ Фото: facebook.com/skyup.aero

Український лоукостер SkyUp Airlines втратив право на польоти по 33 маршрутах. Компанія сама попросила анулювати права на польоти. Це пояснює недавнє скасування деяких рейсів SkyUp в Європу.

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Рішення про анулювання прийняла Державна авіаційна служба України, повідомляє профільне видання Avianews .

SkyUp відмовився від рейсів з Києва за такими напрямами:

  • Словаччина: Попрад, Братислава;
  • Німеччина: Нюрнберг, Ганновер, Меммінген, Дюссельдорф, Штутгарт, Кельн;
  • Греція: Афіни;
  • Швеція: Стокгольм;
  • Польща: Варшава, Гданськ;
  • Йорданія: Амман;
  • Словенія: Любляна;
  • Данія: Копенгаген;
  • Чехія: Брно, Острава.

Також лоукостер не буде літати зі Львова за такими напрямками:

  • Словаччина: Братислава;
  • Німеччина: Мюнхен, Штутгарт;
  • Нідерланди: Амстердам;
  • Чехія: Прага.

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SkyUp не здійснюватиме рейси з Одеси за такими маршрутами:

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  • Німеччина: Мюнхен;
  • Греція: Афіни;
  • Кіпр: Ларнака;
  • Нідерланди: Амстердам.

польоти із Запоріжжя не будуть здійснюватися в такі міста:

  • Німеччина: Берлін, Штутгарт;
  • Ізраїль: Тель-Авів;
  • Чехія: Прага.

Перевочік відмовив виконувати рейси з Харкова за такими напрямами:

  • Словаччина: Братислава;
  • Ізраїль: Тель-Авів;
  • Чехія: Прага.

Як пояснили експерти, авіаперевізники зазвичай добровільно відмовляються від прав на маршрути, які не вважають перспективними. Це дає їм можливість отримати великі бали при подачі заявки на інші більш популярні напрямки. У конкурсі на маршрути Державіаслужба враховує, як авіакомпанії використовували видані раніше дозволи.

Нагадаємо, в травні і червні SkyUp зробить кілька спеціальних рейсів з України до Фінляндії. Вони призначені в насамперед для сезонних працівників.

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Крім того, через підвищений попит з боку туристів з 7 червня SkyUp подвоїть кількість рейсів з Києва до Алмати і назад.

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